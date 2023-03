Die geschichtsträchtige Stadt an der Moldau, lädt bei einem Besuch ein, Kultur und Genuss zu verbinden. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt – im Ganzen ein UNESCO Weltkulturerbe – kann man Sehenswürdigkeiten, wie die Astronomischen Uhr am alten Rathaus oder die im 14. Jahrhundert errichtete Karlsbrücke betrachten, und im historischen Viertel auf dem Prager Burgberg die altertümliche Atmosphäre auf sich wirken lassen. Die Prager Burg und der Veitsdom tun ihr übriges einen in der Zeit zurückzuversetzen.

Ankunft

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Prag zu erreichen. Ein Direktflug – beispielsweise mit der AUA – dauert ca. 50 Minuten und kostet etwa 97€. Entscheidet man sich für das Auto, dauert das Zurücklegen der 334 km zwischen Wien und Prag rund 3 Std. 31 Min.

Ich habe mich allerdings für eine Zugfahrt entschieden. Diese ist mit nur 15-25 Euro ziemlich preiswert und dauert 4 Std. 25 Min.

Kultur

Für kulturelle Erlebnisse führt kein Weg vorbei an der Staatsoper Prag, wo sowohl Opern von tschechischen als auch von internationalen Interpreten aufgeführt werden.

das Ständetheater, ein überwältigendes Theatergebäude aus dem Jahre 1783, wurde im klassizistischen Stil erbaut und bietet bis heute einmalige musikalische Erlebnisse.

Die Uraufführungen von Mozarts Opern Don Giovanni und Figaro machten die klassische Musik in Prag populär. Das Theater hat nach der Renovierung 664 Sitzplätze.

Sehenswürdigkeiten

Komplette Prager Innenstadt zählt zum Unesco Weltkulturerbe.

Neben klassischen Sehenswürdigkeiten wie der Karlsbrücke, laden etwa auch die Astronomische Uhr am Altstädter Rathaus, die Prager Burg, oder Hradschin zum Verweilen und Staunen ein. Der Hradschin bezeichnet das historische Viertel auf dem Prager Burgberg. Dominiert wird es von der Prager Burg und dem Veitsdom in seinem Zentrum.

Ein weiteres Kulturdenkmal, das man nicht verpassen sollte, ist das Palais Vrtba.

Der mehrflügelige Bau wurde ursprünglich im Renaissance-Stil erreichtet, hat später jedoch einen klassizistischen Umbau bekommen. Auch der dazugehörige Garten ist zugänglich. Auch der Wallenstein-Palais lockt mit einem barocken Garten und Zierteichen.

In den Sommermonaten finden dort Konzerte und Theatervorstellungen statt.

Unterkunft

Für eine stilvolle Übernachtung stehen viele Hotels zur Auswahl. Das Hotel Paris, ein Fünf-Sterne-Hotel im Herzen der Stadt verfügt über eine Jugendstil-Fassade. Aber auch andere namhafte Hotels wie das Cosmopolitan, Augustine oder das Hotel Prague bieten sich an.

Für Low Budget Reisenden kann ich sehr empfehlen:

Vienna House Andel’s Prague, Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 – Smíchov

GastroTipps

Bei einem Besuch in Prag muss natürlich auch die klassische tschechische Küche probiert werden, etwa in der Klosterschenke oder im Restaurant Hlavkuv Dvur. Darüber hinaus bietet die Stadt eine breite Auswahl für Fine Dining.

Michelin Stars ausgezeichneten La Degustation serviert tschechische Küche mit einem modernen Twist, während Field mit experimentelleren Gerichten aufwartet.

Mein persönliche Tipp:

Restaurant Next Door, Zlatnická 1126, 110 00 Nové Město

Restaurant Next Door, Zlatnická 1126, 110 00 Nové Město

Place to see

Prager Stadtviertel Holešovice. Die ursprüngliche Industriezone wurde von einer alternativen Kunstszene und modernen Wohnhäusern, Büroräumlichkeiten und den Ateliers junger Künstler und Designer ersetzt.

Erkunden Sie mit uns eines der interessantesten und sich am schnellsten entwickelnden Prager Viertel, voller unkonventionellem Leben, Kaffeehäusern, Galerien und Geschäften.

DOX-Galerie – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Poupětova 1, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Das DOX ist mehr als nur ein Ausstellungsraum. Mittels Ausstellungen und zeitgenössischer internationaler und tschechischer Kunst bemüht es sich, aktuelle Themen zur Diskussion zu öffnen, die es durch Begleitprogramme, öffentliche Veranstaltungen, Filmvorführungen, interaktive Workshops und öffentliche Happenings weiter entfaltet.

Die Galerie lockt auch mit einem ein tollen Café auf der Terrasse und einem Buchgeschäft. Das DOX hat in Abstimmungen über die beste Galerie in Prag mehrmals gesiegt. Und angesichts der Anzahl der Prager Galerien heißt das schon was.

Prague Café-Kultur

Schlussendlich darf auch ein Kaffee in einem, der berühmten Kaffeehäusern der Stadt nicht fehlen.

Mein Favorit ist: Cafe in Gemeindehaus (Obecní dům). Das Jugendstil-Gebäude aus den Jahren 1905–1911 ist Beweis für die unvergleichlich künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten sowie die Qualität der damaligen Baukunst. Das Kaffeehaus, das französische und Pilsner Restaurant und die amerikanische Bar, genauso wie der Oberbürgermeister-Salon oder der Smetana-Konzertsaal sind perfekte Jugendstil-Interieurs, die von führenden Malern und Bildhauern, wie zum Beispiel A. Mucha, J. Preisler, L. Šaloun u. a

Das Café Louvre gibt sich mit seiner hundertjährigen Geschichte imperial und elegant, während das Café Orient eines der berühmtesten Bauwerke des tschechischen Kubismus darstellt.

Egal ob für einen kurzen Trip oder eine ausgedehnte Städtereise, Prag hat viel zu bieten.