SHR fördert Nachwuchs in der Gastronomie

Mit zwei praxisnahen Veranstaltungen hat die SHR Unternehmensgruppe in diesem Frühjahr gezielt Kinder und Jugendliche an Berufe in Gastronomie und Hotellerie herangeführt. Im März waren Mini-Köche in der Delikaterie in Bad Gleichenberg zu Gast, im Mai kamen 61 Jugendliche zum Schnuppertag „GastroVibes“ ins Kurhaus Bad Gleichenberg.

Früh übt sich

In Kooperation mit dem Verband der Köche Österreichs/Steiermark und den steirischen Mini-Köchen veranstaltete SHR im März einen Aktionstag unter dem Motto „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“. Insgesamt 24 Kinder konnten in der Delikaterie Bad Gleichenberg erste Erfahrungen in der Gastronomie sammeln. Während eine Gruppe unter Anleitung ein Menü mit Bärlauchsuppe, Schweinsmedaillons, Duchesse-Kartoffeln und weiteren Komponenten zubereitete, übte die zweite Gruppe den Umgang mit Gästen im Restaurant. Neben dem Decken von Tischen und dem Servieren mit Cloche stand auch das Mixen alkoholfreier Cocktails, sogenannter Mocktails, auf dem Programm. Die Eltern der jungen Teilnehmer nutzten die Gelegenheit für eine entspannte Auszeit in der benachbarten Therme der Ruhe.

GastroVibes

Im Mai ging die Initiative mit dem Schnuppertag „GastroVibes“ in die nächste Runde. 61 Schüler der Mittelschulen Bad Gleichenberg und Feldbach erhielten im Kurhaus Bad Gleichenberg einen umfassenden Einblick in verschiedene Berufsfelder der Gastronomie. In drei Arbeitsgruppen beschäftigten sich die Jugendlichen mit den Bereichen Küche, Service und Bar. Während Gruppe eins ein dreigängiges Menü kochte – darunter Kartoffelcremesuppe, Piccata Milanese und Marmorkuchen –, übte sich Gruppe zwei im Servieren und Serviettenfalten. Die dritte Gruppe stand an der Bar und mixte kreative alkoholfreie Drinks. Die Aktion wurde von SHR gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Qualifizierungsagentur organisiert. Ziel sei es, so SHR-Geschäftsführer Daniel Freismuth, junge Menschen für die Branche zu begeistern und langfristig Fachkräfte zu gewinnen.

Investition in die Zukunft

Für SHR steht fest: Wer heute motivierte junge Menschen begeistert, sichert sich morgen engagierte Fachkräfte. „Wenn der eine oder andere Teilnehmer beruflich in unserer Branche Fuß fasst, haben wir unser Ziel erreicht“, so Freismuth. Die Veranstaltungen sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Hemmschwellen abbauen und Interesse wecken. Der persönliche Austausch mit Profis aus der Branche war dabei ein zentrales Element.

(PA/red)