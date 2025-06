Anteile an Wiener Nobellokal Fabios verkauft

Die Laura Privatstiftung, in der angeblich Vermögen des insolventen Signa-Gründers René Benko gebunkert sein soll, hat ihre Beteiligung am Wiener Nobellokal “Fabios” verkauft. Der Anteil in Höhe von 7,5 Prozent ging per Notariatsakt am 6. Juni 2025 an den Gastronomen und Mehrheitseigner Fabio Giacobello, dem damit nun 67,4 Prozent des Innenstadt-Restaurants gehören, wie das Magazin “profil” Montagnachmittag online berichtete. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben.

Benko kassierte kurz vor Pleite 650.000 Euro

Bekannt ist den Angaben zufolge allerdings, dass die Laura Privatstiftung das Anteilspaket im September 2023 – und damit kurz vor der Signa-Pleite Ende November 2023 – um 650.000 Euro von Benko persönlich erworben hatte. Die Summe sei direkt auf sein privates Girokonto gegangen. Das gehe aus einem Bericht der SOKO Signa aus den laufenden Ermittlungen gegen Benko hervor.

Dieser war von Juli bis September 2023 als Mitgesellschafter der “Fabios”-Betreiberfirma im Firmenbuch eingetragen gewesen. Die Anteile seien ihm laut Firmenbuch-Urkunden von 29. Juni 2023 bis 30. August 2023 unmittelbar zuzurechnen gewesen, berichtet das Nachrichtenmagazin. Bis dahin seien sämtliche Gesellschafteranteile am “Fabios” bei einer Treuhandfirma gebündelt gewesen – die einzelnen Miteigentümer schienen nicht im Firmenbuch auf.

Auch Ex-Erste-Group-Chef und TPA beteiligt

Zweitgrößter Eigentümer an der Fabio Restaurationsbeteiligungs- und -betriebs GmbH (67,4 Prozent) ist laut “profil.at” der frühere Erste-Group-Chef Andreas Treichl mit 15 Prozent. Weitere 7,4 Prozent gehören den Angaben zufolge der “LIUBISA – Familien-Privatstiftung” des heuer verstorbenen Gründers der Treuhandfirma TPA, Gerhard Nidetzky. Die jahrelang bei der TPA tätige Karin Fuhrmann war Steuerberaterin der Signa und auch Vorstandsmitglied in der mittlerweile insolventen Familie Benko Privatstiftung.

