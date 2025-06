Exklusives Eventcatering à la Burg Taggenbrunn

Mit weitem Blick über das Kärntner Land, umgeben von Weinreben und geschichtsträchtigen Mauern, hat sich die revitalisierte Burg Taggenbrunn zu einem der eindrucksvollsten Veranstaltungsorte der Region entwickelt. Hier trifft historische Authentizität auf visionäre Gastfreundschaft – getragen von einem ambitionierten Familienunternehmen, das internationale Maßstäbe in der Kulinarik setzt.

Taggenbrunn ist nicht nur Schauplatz exklusiver Events, sondern auch ein Ort für genussvolle Stunden im Alltag: Das Burgrestaurant serviert an mehreren Tagen pro Woche feine Alpen-Adria-Küche, ergänzt durch eine stilvolle Weinbar und ein täglich geöffnetes Café. Darüber hinaus bietet die Burg alles, was es für hochwertige Veranstaltungen braucht – von individueller Planung über moderne Ausstattung bis hin zum preisgekrönten Catering.

Seit 2024 ist der slowenische Premium-Caterer exklusiver Partner auf Burg & Weingut Taggenbrunn – und hebt seither den Standard für Firmenevents, Konferenzen und festliche Anlässe auf ein neues Niveau. Jezeršek bringt nicht nur kulinarische Exzellenz in die Burg, sondern verwandelt Veranstaltungen in sorgfältig inszenierte Gesamterlebnisse. Für Unternehmen, Agenturen und Gruppen bedeutet das: maßgeschneiderte Abläufe, exzellente Küche und ein Ambiente, das Eindruck hinterlässt.

Ob stilvolle Gala, mehrtägiges Teambuilding oder glanzvolle Produktpräsentation – Taggenbrunn bietet den passenden Rahmen für jedes Format. Das vielfach prämierte Catering ist dabei weit mehr als Verpflegung: Mit Showelementen wie dem „Gourmet Tower“, dem „Tuna Ritual“ oder interaktiven Genuss-Stationen wird jede Veranstaltung zum Erlebnis. Die Verbindung aus internationaler Expertise und regionaler Verankerung macht den Unterschied – für Gastgeber, die das Außergewöhnliche suchen.

Räume mit Charakter

Die Vielfalt an Räumlichkeiten auf Burg Taggenbrunn spricht für sich: Vom imposanten Konzertsaal mit bis zu 700 Gästen über den Weinbergsaal, der bis zu 200 Personen fasst, bis hin zur intimen Zirbenstube oder der spektakulären Panorama-Terrasse – jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte. Modernste Technik und flexible Gestaltungsmöglichkeiten machen individuelle Set-ups möglich. Ergänzt wird das Angebot durch ein Boutique-Hotel und luxuriöse Apartments – ideal für mehrtägige Veranstaltungen oder entspannte Verlängerungen nach einem rauschenden Fest.

Dank des One-Stop-Services von Jezeršek wird auch die Organisation komplexer Events einfach. Planung, Floristik, Dekoration, Technik, Catering – alles aus einer Hand, abgestimmt auf das jeweilige Format und die Wünsche der Gastgeber.

Genuss mit Umweltbewusstsein

Ein weiteres Merkmal, das Taggenbrunn von vielen anderen Locations unterscheidet, ist das konsequente Nachhaltigkeitskonzept. Jezeršek setzt auf regionale, saisonale Zutaten, ressourcenschonende Abläufe und ein Zero-Food-Waste-System, das mithilfe intelligenter Messgeräte Essensreste analysiert und laufend optimiert.

Die Weine aus dem hauseigenen Weingut – vielfach prämiert und unverwechselbar – ergänzen jedes Menü mit regionaler Authentizität. Zwei Gabeln eines Fachmagazins für das Burgrestaurant und die Auszeichnung für die Terrasse – als eine der schönsten Kärntens – belegen die Qualität des Angebots.

Erlebnisort auch abseits großer Anlässe

Wer glaubt, dass Taggenbrunn ausschließlich für Events geöffnet ist, liegt falsch. Auch Individualgäste kommen hier auf ihre Kosten: etwa beim „Sunday Brunch“ an jedem letzten Sonntag im Monat, bei exklusiven Dinners am Panorama-Deck mit Sternenblick oder bei Degustationen und Picknicks inmitten der Weinberge. Das von André Heller kuratierte Museum rundet das kulturelle Angebot ab, ebenso wie Wanderrouten, Golfplätze oder Bademöglichkeiten in der Umgebung.

Vision mit Zeitgespür

Hinter dem Erfolg steht die Familie Riedl, bekannt durch die Marke Jacques Lemans. Mit viel Gespür für Orte mit Charakter hat sie Taggenbrunn nicht nur revitalisiert, sondern zu einem Ort gemacht, an dem sich Vergangenheit und Zukunft auf Augenhöhe begegnen – getragen von einer Partnerschaft, die Geschichte mit Innovation verbindet.

Burg & Weingut Taggenbrunn ist damit weit mehr als eine Eventlocation. Es ist ein Ort der Begegnung, des Genusses und der besonderen Momente – eingebettet in eine Landschaft, die allein schon eine Reise wert ist.

