Generationswechsel im Gasthaus Haberl & Fink

Das Traditionsgasthaus „Haberl & Fink“ in Walkersdorf bei Ilz bekommt mit Hans-Peter Fink jun. einen neuen Küchenchef. Gemeinsam mit seiner Frau Nina Fink, diplomierte Sommelière, kehrt er nach mehreren Jahren in der internationalen Spitzengastronomie in den elterlichen Betrieb zurück. Damit übernimmt bereits die fünfte Generation Verantwortung in dem über 100 Jahre alten Familienunternehmen.

Internationale Erfahrung

Hans-Peter Fink jun. war in renommierten Küchen tätig – unter anderem im 3-Sterne-Restaurant Waldhotel Sonnora in Deutschland und im mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten IGNIV in der Schweiz. Nina Fink, ebenfalls mit internationaler Erfahrung, arbeitete zuletzt im Tantris in München (2 Sterne) und schloss ihre Ausbildung zur Certified Sommelière in Stockholm ab. Sie zählt aktuell zu den jüngsten Sommelièren Österreichs mit dieser Auszeichnung.

Neue Akzente auf der Speisekarte

Mit dem Wechsel in der Küchenleitung hält auch eine neue kulinarische Handschrift Einzug. Neben Klassikern wie Wiener Schnitzel oder den bekannten Buchteln mit hausgemachter Marillenmarmelade bietet die Karte nun auch moderne, international inspirierte Gerichte wie „Kaisergranat mit Mandarine, Karfiol und Koriander“ oder „Gelbschwanzmakrele-Ceviche mit Fink’s schwarzen Nüssen, Rhabarber und Bronzenfenchel“. Die Speisen sind à la carte oder im Rahmen eines Menüs mit bis zu sieben Gängen erhältlich.

Ort gelebter Gastlichkeit

Trotz aller Innovationen bleibt das Selbstverständnis als Gasthaus bestehen. Der Begriff stehe, so die Familie, für Bodenständigkeit, Offenheit und eine einladende Atmosphäre ohne Schwellenangst. Seit 101 Jahren seien die Türen des Hauses für alle Gäste offen – und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Bettina Fink-Haberl und Hans Peter Fink sen. führen das Gasthaus seit 2008 und bleiben weiterhin als Gastgeber aktiv. Parallel bauen sie ihre 2002 gegründete „Fink’s Delikatessen Manufaktur“ aus, die mit eingelegten und eingekochten Spezialitäten mittlerweile auch überregional und international gefragt ist. In der Küche bleibt Hans Peter Fink sen. ebenfalls präsent.

(PA/red)