„Freiluft“ vereint Kunst und Kulinarik im Augarten

Mit der Eröffnung des Pop-ups „Freiluft“ startete am 25. Juni ein neues Kultur- und Kulinarikformat im Wiener Augarten. Der barocke Park dient in den kommenden Wochen als offene Bühne für zeitgenössische Kunst und gastronomische Angebote.

Kunst im öffentlichen Raum

Im Zentrum des Formats steht eine Open-Air-Ausstellung mit Werken zeitgenössischer Künstler. Gezeigt werden unter anderem Arbeiten von Stylianos Schicho, Lisa Grosskopf, Billi Thanner und Alexander Kissling im Atelier-Haus. Entlang der Wege des Parks sind Skulpturen von Talos Kedl und Theresa Grandits zu sehen. Die Ausstellung ist bei Schönwetter täglich frei zugänglich. „‚Freiluft‘ steht für all das, was einen gelungenen Sommer in Wien ausmacht: Kunst, gutes Essen und gemeinsames Erleben in entspannter Atmosphäre“, erklärte Initiator Paul Rittenauer bei der Eröffnung.

Pop-up-Gastronomie im Grünen

Ein wesentliches Element von „Freiluft“ ist das kuratierte kulinarische Angebot, das über klassische Eventgastronomie hinausgeht. Fünf unterschiedliche Anbieter bespielen die gastronomische Fläche mit individuellen Konzepten – von Streetfood bis Feinkost, von klassisch bis experimentell. „Tenno Sushi “ bringt moderne Sushi-Interpretationen ins Freie und setzt dabei auf kreative Kombinationen, die sich vom klassischen Angebot abheben. „Ragazzi, Pinsa“ bietet römische Pinsa mit feinen Belägen sowie eine Auswahl an Antipasti. Burger-Fans kommen bei „Dirty Smash Burger“ auf ihre Kosten: Mit knusprig gegrillten Patties und ungewöhnlichen Toppings wird hier das klassische Fast-Food-Format neu gedacht. „Nigls Gastwirtschaft“ interpretiert mit Wildschwein-Käsekrainern, Currywurst und veganem Beef Tartar rustikale Küche auf moderne Weise. Für den süßen oder pikanten Abschluss sorgt „Die Langos Bar“ mit frisch gebackenen Bio-Langos – sowohl in traditionellen Varianten als auch mit zeitgemäßen Füllungen.

Freiluft für alle Sinne

Die Anbieter setzen auf Qualität, handwerkliche Zubereitung und frische Zutaten – ein Konzept, das im Grünen ebenso funktioniert wie auf etablierten Streetfood-Märkten. Getränkeangebote, darunter Spritz-Variationen und alkoholfreie Erfrischungen, ergänzen das kulinarische Erlebnis. „Freiluft“ richtet sich an ein breites Publikum – vom Kunstinteressierten bis zum Picknickgast – und verbindet niederschwelliges Kulturangebot mit hochwertiger Verpflegung. Der Eintritt ist frei. Das Programm läuft noch bis zum 31. August 2025. Geöffnet ist Dienstag bis Donnerstag von 15:00 bis 22:00 Uhr sowie Freitag bis Sonntag bereits ab 12:00 Uhr. Bei Regenwetter pausiert der Betrieb.

(PA/red)