Gold für Schlumberger bei Welt-Weinwettbewerb

Die österreichische Sektkellerei Schlumberger hat bei den diesjährigen Decanter World Wine Awards (DWWA) 2025 erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte eine Goldmedaille gewonnen. Ausgezeichnet wurde die Sekt Austria Große Reserve, Jahrgang 2017, die mit 96 Punkten bewertet wurde. Damit ist sie der einzige österreichische Schaumwein, der in diesem Jahr mit Gold prämiert wurde.

Bedeutung der Decanter World Wine Awards

Die DWWA gelten als einer der weltweit bedeutendsten Wettbewerbe der Weinbranche. Für die Ausgabe 2025 wurden Weine aus insgesamt 57 Ländern eingereicht, bewertet von einer internationalen Fachjury mit 248 Experten – darunter 22 Master Sommeliers und 72 Masters of Wine. Die hohe Bewertung der Schlumberger Große Reserve stellt daher eine besondere Anerkennung dar.

Ein Meilenstein für die Traditionskellerei

Die Kellermeisterin Aurore Jeudy zeigte sich erfreut über die Auszeichnung: Die Goldmedaille sei ein „besonderer Meilenstein“ für das Unternehmen. Sie betonte, dass die Prämierung die handwerkliche Sorgfalt und das Bestreben unterstreiche, „österreichische Spitzen-Sektkultur auf die internationale Bühne zu tragen“.

Große Reserve 2017: Limitierte Edition

Die ausgezeichnete Große Reserve 2017 wurde erstmals im Herbst 2023 vorgestellt. Die auf 4.000 Flaschen limitierte Edition basiert auf Chardonnay-Trauben aus dem Weinviertel. Sie wurde von Hand gelesen, im Holzfass ausgebaut und jede Flasche einzeln nummeriert. Die Sektkellerei sieht sie als Hommage an den Gründer Robert Alwin Schlumberger. Sensorisch zeichnet sich die Große Reserve durch komplexe Aromen von Quitte, Kumquat, Heu und Mokka aus. Am Gaumen präsentiert sie sich vielschichtig mit Noten von Steinfrucht, Zitrus, Salz und Nougat. Die Große Reserve ist zum Preis von 41,99 Euro im Fachhandel, in der gehobenen Gastronomie sowie in den Schlumberger Kellerwelten erhältlich. Empfohlene Speisenbegleiter sind unter anderem Kaviar, Austern, Wachtelbrust oder Pasta mit weißem Trüffel.

Silbermedaille für Sparkling Brut 2022

Neben der Großen Reserve konnte sich auch ein weiterer Sekt des Hauses behaupten: Der Schlumberger Sparkling Brut, Jahrgang 2022 erhielt mit 90 Punkten eine Silbermedaille. Die Cuvée aus Chardonnay, Pinot Blanc und Welschriesling reift mindestens 15 Monate auf der Hefe und überzeugt mit Aromen von weißem Pfirsich, Mirabellen und cremigen Hefenoten. Der Sparkling Brut eignet sich als Begleitung zu leichten Vorspeisen, Fischgerichten, hellem Fleisch und nicht zu süßen Desserts.

(PA/red)