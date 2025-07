Hublot-Partner bei World’s 50 Best Restaurants prämiert

In Turin versammelte sich die internationale Spitzengastronomie zur Verleihung der World’s 50 Best Restaurants 2025. Mit dabei: die Schweizer Uhrenmarke Hublot, die nicht nur für innovative Zeitmesser, sondern auch für ihre enge Zusammenarbeit mit renommierten Spitzenköchen bekannt ist. Zwei von Hublots kulinarischen Partnern wurden in diesem Jahr unter die 50 besten Restaurants der Welt gewählt.

Philosophie der Fusion

Hublot verfolgt unter dem Leitsatz „The Art of Fusion“ eine Philosophie, die weit über das klassische Uhrmacherhandwerk hinausgeht. Von der Kombination neuartiger Materialien in ihren Uhren bis hin zur Verbindung mit der Haute Cuisine feiert die Marke kreative Grenzüberschreitungen. CEO Julien Tornare betonte den gemeinsamen Anspruch auf Innovation und Exzellenz: „Bei Hublot feiern wir Meisterschaft, die die Welt voranbringt. Unsere gestern ausgezeichneten Köche verkörpern unsere Werte: mutig, innovativ und bereit, Traditionen herauszufordern. Hinter jedem großen Restaurant steht eine Brigade, ein Team, eine gemeinsame Vision. Wie in der Uhrmacherei ist Exzellenz eine kollektive Kraft. Wir sind stolz, sie zur Hublot-Familie zählen zu können und zu sehen, wie sie täglich Emotionen schaffen.”

Jan Hartwig – München

Seit 2002 werden bei den World’s 50 Best Restaurants herausragende kulinarische Konzepte ausgezeichnet. Die Liste gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Gastronomiebranche. Gewählt wird von über 1.000 Experten weltweit – Kriterien sind Geschmack, Innovationskraft und Mut zur Neuinterpretation. In diesem Jahr konnten sich zwei Partnerköche von Hublot einen Platz auf der begehrten Liste sichern. Der Münchner Spitzenkoch Jan Hartwig belegte mit seinem Restaurant JAN den 50. Platz. Hartwig trägt seit 2022 drei Michelin-Sterne und ist 2025 der einzige Vertreter Deutschlands im Ranking. Sein Restaurant steht für eine Balance aus Präzision und Emotion. In seinen eigenen Worten bringt Hartwig seine Philosophie so auf den Punkt: „Kochen ist eine Frage der Zeit. Der richtigen Zeit. Und manchmal… gar keiner Zeit.“

Mingoo Kang – Seoul

Auch der südkoreanische Koch Mingoo Kang, Hublot Friend of the Brand, wurde erneut ausgezeichnet. Mit seinem Restaurant Mingles in Seoul kletterte er von Platz 44 (2024) auf Platz 29 im Jahr 2025. Erst in diesem Jahr erhielt Kang zudem den dritten Michelin-Stern. Bekannt für seine kreative Verbindung koreanischer Traditionen mit globalen Einflüssen, zählt Kang zu den prägenden Stimmen der asiatischen Küche. Er beschreibt seine kulinarische Vision so: „Meine Gerichte sind ein Treffpunkt – wie eine Verschmelzung von Jahrhunderten auf einem einzigen Teller.“

Ein Tisch voller Sterne

Mit insgesamt neun international anerkannten Spitzenköchen in seinem Netzwerk ist Hublot längst fester Bestandteil der globalen Gourmet-Szene. Die Art of Fusion klingt dabei nicht nur in Materialien und Uhrwerken – sondern auch in Aromen, Menüs und Konzepten. Ob in München, Seoul oder darüber hinaus: Die Partnerschaften der Marke zeigen, wie Zeit zu Geschmack und Geschmack zu Erinnerung wird – ganz im Zeichen von Präzision, Kreativität und Exzellenz.

(PA/red)