Indische Küche mit Wiener Seele

Nach einer kurzen Pause meldet sich das In-Dish in Wien zurück – mit neuem Look, weiterentwickeltem Konzept und dem Anspruch, weiterhin als eine der besten Adressen für indische Küche in der Stadt zu gelten. Gelegen in der Schwarzenbergstraße 8 im 1. Bezirk gilt das Restaurant als Feinschmeckertipp für authentische indische Küche.

Indisches Restaurant in Wien

Hinter dem In-Dish steht seit jeher Familie Ahmed: Küchenchef und Gründer Sufian Ahmed, seine Eltern Irfan Ahmed und Uzma Zafar sowie Bruder Shah-Zeib führen das Lokal gemeinsam mit einem eingespielten Team. Dieses familiäre Fundament prägt auch die Atmosphäre – persönlich, leidenschaftlich und detailverliebt.

Das neue Interieur erinnert an klassische Bombay Cafés im britisch-kolonialen Stil: warmes Teakholz, Messing, Leder und sanftes Licht schaffen einen eleganten, aber zugänglichen Raum – inspiriert von Vorbildern wie Dishoom oder Gymkhana, dabei klar in Wien verankert.

Kulinarisch kombiniert die Karte kreative Fusionen mit klassischen Gerichten. Indisches Streetfood trifft auf europäische Einflüsse – etwa in Form von Burrata Papdi Chaat oder Paratha Birria Tacos. Das Butter Chicken bleibt, ebenso wie der Anspruch, Geschichten mit jedem Teller zu erzählen.

In-Dish 2.0

Das In-Dish versteht sich nicht nur als Restaurant, sondern als Treffpunkt für Genuss und Austausch – ein Ort, an dem moderne Gastlichkeit und kulturelles Erbe aufeinander treffen.

Infos unter: in-dish.at

(PA/red)