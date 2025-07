Die Golf-Elite trifft auf Tiroler Gastlichkeit

Mit 18.000 Besuchern bei der Premiere, weltweiter TV-Präsenz und über 36.000 erwarteten Nächtigungen im kommenden Jahr entwickelt sich die Austrian Alpine Open zur Sommerreferenz im alpinen Spitzensport. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Salzburg übernimmt 2026 Kitzbühel die Gastgeberrolle der Austrian Alpine Open – mit direkter Anbindung an die heimische Spitzenhotellerie und einer klaren touristischen Vision.

Austragungsort ist der renommierte Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, der gemeinsam mit Kitzbühel Tourismus und der Tirol Werbung als Bühne für die DP World Tour auftritt – eine der bedeutendsten Profi-Serien im Golfsport weltweit.

„Wir wollen die Austrian Alpine Open zur Hahnenkamm-Woche des Sommers machen“, so Ali Al-Khaffaf, Geschäftsführer der Golf Enterprises GmbH. Das Event soll nicht nur Golfer:innen, sondern auch Tourist:innen aus aller Welt in die Region bringen – inklusive verlängertem Aufenthalt in der lokalen Spitzenhotellerie.

Golf trifft Gastfreundschaft

Kitzbühel zählt mit vier Golfplätzen in unmittelbarer Umgebung und weiteren zwölf im Umland zu den führenden Golfregionen des Alpenraums. In unmittelbarer Nähe des Turnierplatzes bietet sich Gästen eine Auswahl hochwertiger Hotels – vom sportlich-familiären Lisi Family Hotel, das direkt an den Golfplatz angeschlossen ist, bis zum charmanten Hotel Zimmermann, das Golfer seit Jahren als Geheimtipp gilt.

Für anspruchsvolle Gäste stehen Luxushäuser wie das Grand Tirolia, das Kempinski Hotel Das Tirol, das Hotel Kitzhof Mountain Design Resort oder das Boutiquehotel Erika bereit – allesamt in wenigen Fahrminuten erreichbar. Gemeinsam unterstreichen sie Kitzbühels Stärke als Sommerdestination mit Klasse.

„Der Golfsport ist eine strategische Säule unserer Sommerpositionierung“, betont Kitzbühel Tourismus-Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser. Man verstehe das Turnier auch als Schulterschluss zwischen Tirol und Salzburg, zwischen Sport und Tourismus.

Golferlebnis auf der Streif

Bereits 2025 lockte ein außergewöhnliches Side-Event: Das Format „Golf the Streif“ ließ prominente Gäste – darunter Linus Straßer, Raphael Haaser, Günther Mader und Christoph Kogl – die berühmte Hahnenkamm-Abfahrt mit dem Golfschläger erleben. Gespielt wurde in Vierer-Flights über 12 Löcher entlang der Originalstrecke – mit kurzer Einkehr auf der Seidlalm und prominenten Ehrengästen aus Sport, Wirtschaft und Golfverband.

Mit dieser Mischung aus sportlichem Anspruch, medialer Präsenz und touristischem Schulterschluss setzt Kitzbühel ein starkes Signal für den alpinen Ganzjahrestourismus.

(PA/red)