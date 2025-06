Sommerglück am Walchsee

Walchsee Aktivresort

Wärmende Sonnenstrahlen, der Duft zarter Wiesen, endlich wieder lange Tage. Genau der richtige Rahmen, um sich im Das Walchsee Resort am Fuße des Kaisergebirges Zeit für das eigene Wohlbefinden zu nehmen. Im Einklang mit der Natur erleben die Gäste hier die einzigartige Move & Relax Philosophie: Abwechslungsreiche Bewegungseinheiten inmitten unberührter Landschaft werden mit wohltuenden Entspannungsmomenten kombiniert. Ob bei einer belebenden Wanderung, einer sportlichen Biketour, einer Runde auf dem Golfplatz, bei entspannenden Yogastunden oder Wellness im Relax Bereich – das Resort bietet die perfekte Balance zwischen Aktivität und Regeneration.

ICAROS Health Experience

Bewegung spielt eine entscheidende Rolle für das körperliche und geistige Wohlbefinden, und genau hier setzt die ICAROS® Health Experience an. Diese innovative Trainingmethode kombiniert effektive Übungen mit spielerischen Elementen und eröffnet neue Möglichkeiten für gezieltes Training. Besonders die Stärkung der Rumpfmuskulatur sowie die Verbesserung der Balance und Koordination stehen im Mittelpunkt. In Begleitung erfahrener Coaches und Sportwissenschaftler wird jede Trainingseinheit zu einer wertvollen, spielerischen und nachhaltig wirksamen Erfahrung.

Exklusives Sommerangebot

Weil wahre Erholung Zeit braucht, ist das Sommerangebot im Das Walchsee Resort genau richtig. Vom 17. Juli bis 6. September 2025 gibt es 10 Prozent Ermäßigung auf Aufenthalte ab 10 Nächten. Mehr Zeit für Naturerlebnisse, sportliche Aktivitäten, Entspannung und wohltuende Wellnessanwendungen.

Walchsee Lakeside

Direkt am malerischen Walchsee gelegen, entfaltet Das Walchsee Lakeside seinen Charme als exklusiver Rückzugsort. In großzügigen Suiten genießen die Gäste höchsten Wohnkomfort, einen atemberaubenden Blick auf den See und erstklassigen Service. Der private Seezugang sowie die exquisiten kulinarischen Genüsse im Das Lakes Restaurant & Bar am See tragen zu einem erholsamen Erlebnis bei, in dem Ruhe und Privatsphäre harmonisch miteinander verschmelzen. Ein echtes Highlight für alle, die sich eine besondere Auszeit gönnen möchten.

Happy. Healthy. Soul Retreat

Vom 29. Mai bis zum 1. Juli 2025 findet das Happy. Healthy. Soul Retreat statt. Die Leistungen beinhalten: 3 Übernachtungen inklusive Frühstück und Abendessen, Get-together mit Aperitif am Anreisetag und energiegeladenes Treatment mit Energy Balls und Balance Pad auf dem Zimmer. Es wird ein facettenreiches Move Programm mit Steffi Rohr, Steffi Stiefvater und Christian Polanc angeboten (powervolle Workouts, fließende Yoga-Sessions, meditative Entspannungseinheiten, dynamische Dance-Stunden, inspirierende Fachvorträge und vieles mehr). Auch ein Barbecue am See, Eintritt in den Move & Relax Bereich, Teilnahme am wöchentlichen Aktiv-Programm und die Kaiserwinkl Card mit vielen Vergünstigungen in der Region stehen bei diesem Angebot (ab 619 Euro) zur Verfügung.

(PA/red)