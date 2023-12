Grünes Wachstum im Tourismus?

“Was ist eigentlich grünes Wachstum?” Diese Frage steht am Beginn des KEM Tourismus Kongresses am 31. Januar 2024 in Zell am See-Kaprun. Ein Kongress, der sich diesem brandaktuellen Thema mit einer Vielzahl toller Themen und Speaker nähern will. Networking und Austausch stehen ebenso im Zentrum dieser Veranstaltung wie der Wissensaustausch und die Fortbildung.

Zusammenkommen und sich austauschen steht bereits am Abend des 30. Januar 2024 am Programm, wenn die KEM Zell am See-Kaprun zu einer Abendveranstaltung in die neue VIP Lounge der Eishalle Zell am See lädt. Nach der Präsentation des Buches zur KEM-Region, welches zum Abschluss des Projektes erstellt wird, gibt der Klimajäger Andreas Jäger mit seiner Keynote eine Antwort, wie man mit dem Klima die Welt retten soll; eine wirklich gute und berechtigte Frage.

Der eigentliche Kongresstag, Mittwoch, 31. Jänner 2024, steht voll und ganz im Zeichen des Grünen Wachstums und der Frage, ob es mit Tourismus vereinbar ist. Nach einer Definition und Erklärungen zum Green Deal der EU durch Ing. Mag. Norbert Rainer vom Klimabündnis freuen wir uns auf zahlreiche weitere Highlight-Vorträge, die einen tollen Bogen spannen werden von THG-Messungen, über das Potential von Abwärme bis hin zu einem Best-Practice-Beispiel eines energieautarken Hotelbetriebs. Höhepunkt und Abschluss des KEM Kongresses wird Dr. Maximilian Lude von philoneos mit dem Thema “AI im Tourismus” darstellen. Seine Auftritte sind bekanntlich nicht nur Vorträge, er wird uns auf eine Reise in die Zukunft mitnehmen und sämtliche Besucher:innen neugierig und motiviert auf die Zukunft zurücklassen.

APA/Red.