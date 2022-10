Flughafen Salzburg präsentiert Winterflugplan

Seit Oktober fliegt die Lufthansa-Tochter Eurowings Passagiere jeweils einmal wöchentlich ab Salzburg nach Gran Canaria (SO) und Teneriffa (FR). Das ägyptische Hurghada wird 4x wöchentlich angeflogen (Eurowings und Corendon) und ist über die Veranstalter TUI, FTI u.ä. buchbar. Noch etwas weiter geht es dann mit flydubai nach Dubai. Und zwar bis zu 4x wöchentlich. Wer doch lieber in die Türkei will, dem steht das tägliche Angebot von Turkish Airlines zur Verfügung. Ab Ende Februar geht es zudem jeden Samstag ins zypriotische Larnaca.

Auch wer Städtetrips bevorzugt, hat vom Flughafen Salzburg aus einiges an Auswahl. Täglich geht es etwa mit Transavia nach Amsterdam, Rotterdam und Eindhoven. Brüssel wird diesen Winter erstmalig ins Programm aufgenommen und von Transavia 2x wöchentlich ex Salzburg bedient.

Ab 10. Dezember geht es jeweils samstags mit Air France in die französische Hauptstadt Paris. Neu im Winterprogramm wird auch die serbische Hauptstadt Belgrad (MI, SA) angeboten.

Mit Skandinavien Airlines, Norwegian und Eurowings geht es mehrmals wöchentlich nach Kopenhagen. Schweden (Stockholm) wird von Norwegian und Eurowings (jeweils 2x wöchentlich) bedient, Norwegen (Oslo) ebenso 2x wöchentlich jeweils mit Flyr und Norwegian. In die finnische Hauptstadt Helsinki geht es mit Finnair, die lettische Metropole Riga und das estnische Tallinn sind einmal wöchentlich mit Air Baltic erreichbar. Icelandair und Fly Play bringen die Fluggäste nach Reykjavik (Island).

In Richtung Großbritannien werden die Destinationen London, Birmingham, Bristol, East Midlands, Edinburgh, Leeds, Liverpool, Luton, Manchester, Newcastle und Southampton angesteuert. Oder man fliegt gleich weiter nach Irland, beziehungsweise Dublin oder Belfast.

Natürlich geht es auch mit der Kurzstrecke nach Deutschland. Angeflogen werden Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln mit Eurowings, Frankfurt (bis zu 4x täglich mit Lufthansa) und zusätzlich fliegt Lübeck Air 1x wöchentlich nach Lübeck.

„Wir hoffen auf eine Wintersaison ohne Reiseeinschränkungen und freuen uns über unsere Ziele ab Salzburg in 19 Länder. Die EuRegio Salzburg-Bayern freut sich auf die Gäste, die ihren Winterurlaub in Salzburg und den angrenzenden Regionen verbringen. Über unsere internationalen Hubanbindungen wie Amsterdam, Belgrad, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Istanbul, London – neu auch über Paris – gelangen unsere Passagiere mit kurzen Umsteigezeiten zu Reisezielen auf der ganzen Welt,“ so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer zum neuen Flugplan.