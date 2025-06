Sommerurlaub in den Bayou Villas

Wer im Urlaub Wert auf maximale Privatsphäre, stilvolles Design und Rundum-Verwöhnprogramm legt, ist in den Bayou Villas, Delice Peninsula bei Bodrum, oder in den Bayou Villas Lara, Antalya an der türkischen Riviera genau richtig. Die Bayou Villas sind das neueste Luxuskonzept der Barut Hotel Collection. Das weiß auch Dieter Bohlen, der Anfang Juni eine exklusive Auszeit in den Bayou Villas Lara, Antalya genoss. Inmitten mediterraner Schönheit und luxuriösem Komfort fand die Pop-Ikone hier den perfekten Ort zum Abschalten – ganz ohne Blitzlichtgewitter. Die nächsten Stars sind bereits in weniger als zwei Monaten zu Gast.

Mit ihrem einzigartigen Konzept kombinieren die Bayou Villas das Beste zweier Welten: Die völlige Zurückgezogenheit einer privaten Villa mit eigenem Pool, Garten, Butler-Service und maßgeschneiderten Extras – und gleichzeitig alle Vorzüge eines Fünf-Sterne-Resorts, von Gourmetrestaurants bis hin zu exklusiven Wellnessangeboten.

Zwei Standorte, ein Konzept: Luxus und Ruhe pur

Neben dem Standort in Antalya läuft 2025 erstmals die erste volle Sommersaison der Bayou Villas, Delice Peninsula – dem neuesten Standort der Barut Hotels. Eingebettet in eine unberührte Naturlandschaft mit Blick aufs Mittelmeer, erwarten die Gäste hier 14 luxuriöse Villen, teils mit drei Schlafzimmern, direktem Poolzugang, modernster Ausstattung, CAPE Beach Lounge und Zugang zur Anda Barut Collection. Ein Rückzugsort, der zugleich Türöffner ist für Entdeckungen: etwa zu den nahegelegenen Weltkulturerbestätten Ephesos oder Halikarnassos.

Die Bayou Villas, Lara in Antalya bieten dagegen 24 stilvolle Refugien auf 25.000 Quadratmetern, ausgestattet mit allem, was das Luxus-Herz begehrt – vom Klavier bis zum Spa. Dank Premium-All-Inclusive-Zugang zur Lara Barut Collection kommen auch kulinarische Genießer voll auf ihre Kosten.

Das All-Inclusive-Konzept der Barut Hotel Collection sticht an beiden Standorten hervor: So haben Gäste im Gegensatz zu vielen anderen Resorts mit ähnlichen Angeboten, nicht nur begrenzt häufig die Möglichkeit in A-la-Carte Restaurants zu speisen. Im Gegenteil: Auch mehrfach täglich können Gäste der Bayou Villas und der Barut Collection Hotels sich in den A-la-Carte-Restaurants auf kulinarische Höhenflüge freuen und an den verschiedenen Bars kühle Drinks genießen.

Urlaub auf höchstem Niveau

Ob mit Familie, zu zweit oder ganz allein – die Bayou Villas stehen für ein ganz neues Level an All-Inclusive-Ferien. Keine Menschenmengen, kein Alltagsstress – sondern Ruhe, Sonne und exklusive Betreuung. Wer dem Vorbild von Dieter Bohlen folgen möchte, sollte sich beeilen: Die Nachfrage nach den Villen ist groß.

In weniger als zwei Monaten sind übrigens schon die nächsten Stars in zu Gast: Am 1. August werden die mit einem Grammy ausgezeichneten Gipsy Kings unter der Leitung von André Reyes eine unvergessliche Show bieten – bekannt für ihre feurige Mischung aus Flamenco, Rumba und Salsa. Exklusiv für die Gäste der Anda Barut Collection vor ihrem Konzert in Bodrum verspricht ihr Auftritt eine Nacht voller Rhythmus, Leidenschaft und Energie, während sie weltweit beliebte Hits singen und damit Erinnerungen schaffen, die noch lange nach dem letzten Ton anhalten werden.

(PA/red)