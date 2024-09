Donauturm vorübergehend geschlossen

Die Niederschlagsmengen der vergangenen Tage haben auch Auswirkungen auf den Aussichtsturm. Der Betrieb wurde eingestellt, nachdem in den oberen Etagen vereinzelt das Wasser seinen Weg in den Turm gefunden hatte. Derzeit führen Fachkräfte Trocknungsmaßnahmen in den betroffenen Bereichen durch. Laut Betreibergesellschaft soll der Donauturm am Mittwoch, den 18. September, seine Pforten für Besucher wieder öffnen.