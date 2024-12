SalzburgerLand Tourismus feiert Saisonstart in Wien

Mit einem stimmungsvollen Abend im Wiener Palais Wertheim läutete SalzburgerLand Tourismus am Montagabend den Winter 2024/25 ein. Rund 250 Gäste erlebten eine stimmungsvolle Präsentation der bevorstehenden Saisonhighlights, die von der Alpinen Ski-WM in Saalbach Hinterglemm bis hin zur Weltpremiere des Musicals „Skiverliebt“ reichten. Begleitet wurde der Abend von prominenten Gästen aus Politik, Sport und Kultur, die die Bedeutung des Wintersports für das SalzburgerLand hervorhoben.

Wintersport als Aushängeschild

Salzburg gehört zu den führenden Wintersportregionen der Welt, bekannt für seine erstklassigen Skigebiete und die beeindruckende alpine Landschaft. Die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach Hinterglemm wird der Höhepunkt der Saison und bietet einmal mehr eine willkommene Gelegenheit, die Qualitäten der Region einem globalen Publikum zu präsentieren. Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll betonte bei der Feier in Wien die nachhaltigen Effekte des Großevents. Es kurbelt nicht nur die regionale Wertschöpfung an, sondern soll auch langfristige Vorteile durch die neu ausgebaute Infrastruktur ermöglichen.

Sport-Landesrat Martin Zauner sieht in der WM eine Chance, die Leidenschaft für den Skisport zu entfachen. Die Begeisterung, die von den Rennen ausgehen wird, sei ein bedeutender Impuls für den Nachwuchs in den Skivereinen. Die Region hat bereits durch Weltcup-Events bewiesen, dass sie sportliche Großveranstaltungen mit Bravour meistert.

Premiere des Musicals „Skiverliebt“

Ein kulturelles Highlight der Saison ist das eigens für die Ski-WM komponierte Musical „Skiverliebt“, das am 1. Februar 2025 im Salzburger Landestheater Premiere feiert. Hauptdarsteller wie Alfons Haider und Anna Rosa Döller präsentierten erste musikalische Einblicke, darunter den charmanten „Kaiserschmarrn Walzer“. Intendant Carl Philip von Maldeghem unterstrich, wie das Musical den Geist des Skifahrens und der österreichischen Gastfreundschaft auf künstlerische Weise einfängt.

Ein Abend voller prominenter Gäste

Die Veranstaltung zog zahlreiche prominente Gäste an, darunter Wintersportlegenden wie Annemarie Moser-Pröll und Felix Gottwald sowie politische Vertreter wie Sport-Landesrat Zauner und Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. Neben Einblicken in die WM-Vorbereitungen wurden auch die kulinarischen Highlights der Region zelebriert: Vier-Haubenkoch Andreas Herbst präsentierte weltmeisterliche Kreationen.

Salzburgs Wintersport zieht an

Die wirtschaftliche Bedeutung des Wintersports für Salzburg – insbesondere Hotellerie und Gastronomie – ist enorm. Mit mehr als 20 Top-Skigebieten, darunter Saalbach Hinterglemm, Zell am See-Kaprun und Flachau, zieht das Bundesland jährlich Millionen von Gästen an. Die anhaltende Nachfrage nach Winterurlaub in Österreich bestätigt die Spitzenqualität der Region, wie auch Astrid Steharnig-Staudinger von der Österreich Werbung betonte.

Ein verheißungsvoller Winter

Die Mischung aus sportlichen Großereignissen, kulturellen Highlights und alpiner Gastfreundschaft verheißt einen besonderen Winter 2024/25. Die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach Hinterglemm bieten Salzburg eine eindrucksvolle Naturbühne, um seine Qualitäten als Wintersportdestination unter Beweis zu stellen. Mit einem vielseitigen Programm startet Salzburg optimistisch in die Wintersaison.

(PA/red)