Tourismusinvestitionen steigern regionale Wertschöpfung

Die Kurzstudie zeigt, dass bei diesen Investitionsvorhaben zu über 90 Prozent auf Waren und Dienstleistungen aus Österreich zurückgegriffen wird. Wichtigste Posten sind dabei Baumeisterarbeiten (im Durchschnitt 37,8 Prozent der Gesamtinvestitionen), Elektro-, Heizungs-, Klimatechnik-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen sowie Projektplanungskosten. Im Median werden rund 81 Prozent des Investitionsvolumens innerhalb eines 60-Kilometer-Radius um den Investitionsstandort wertschöpfungswirksam.

Außerdem belegt die Kurzstudie, dass Investitionen typischerweise mit einer spürbaren Steigerung der Mitarbeiterzahl um 11 Prozent einhergehen. Dies lasse darauf schließen, dass Investitionen nachhaltig wirken und tatsächlich zu einer Verbesserung bzw. Ausweitung des betrieblichen Angebots führen, so die Autoren. „Die Studienergebnisse zeigen, wie bedeutend Investitionen im Tourismus für die Beschäftigungsentwicklung und damit die regionale Wertschöpfung sind. Wir sehen, dass gezielte Förderungen nicht nur zu mehr Arbeitsplätzen, sondern auch zu einer noch höheren Servicequalität für Gäste führen können“, resümiert Matthias Matzer, Geschäftsführer der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (OeHT).

„Touristische Regionsentwicklung schafft auch in entlegensten Gebieten langfristig orientierte Arbeitsplätze und sorgt für regionalen Wohlstand in vielerlei Hinsicht. In einigen Gebieten Österreichs trägt der Tourismus sogar 90 Prozent zum regionalen BIP bei. Oft wird die Bedeutung dieser Branche für die gesamte Wirtschaft vor Ort unterschätzt, denn durch den Tourismus profitieren regional alle anderen Branchen, hier vor allem Gewerbe und Handel“, betont Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Die Kurzstudie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft von der Tourism Investment Services GmbH (TIS) – einer hundertprozentigen Tochter der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (OeHT) – erstellt. Dazu wurden stichprobenartig 103 Investitionsprojekte im Rahmen der gewerblichen Tourismusförderung mit einem Volumen von 287,6 Mio. Euro analysiert. Mit dieser Bundesförderung werden Investitionen von KMUs der Tourismus- und Freizeitwirtschaft unterstützt.