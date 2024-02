Tirols verstecktes Juwel

Was einst ein einfaches Familienhaus war, hat sich zu einem begehrten Ziel für Reisende aus aller Welt entwickelt: Die Mountain View Appartements in Götzens liegen eingebettet in die malerische Landschaft Tirols, inmitten der Alpen. Dies ist die Geschichte von Thomas Pittl, einem Baumeister mit Vision, und seiner Familie, die zusammen ein Erbe in ein modernes Ferienparadies verwandelt haben.

Im Jahre 1968 von den Großeltern erbaut, diente das Haus zunächst als Mietobjekt. Jahrzehnte später, im Jahr 2005, erbte Thomas Pittl die Wohnung im Erdgeschoss und entschied sich, sein Leben in diesem historischen Gebäude zu verbringen. Als Baumeister mit einer kleinen Baufirma und seit Kurzem auch Besitzer eines Apartmenthauses in Götzens, ergriff Pittl 2018 die Chance, das gesamte Haus zu erwerben. Die Vision war geboren, aber der Weg dorthin war noch ungewiss.

Es dauerte nicht lange, bis die Entscheidung fiel, das Haus komplett zu sanieren und drei Ferienwohnungen einzurichten. Der Umbau begann im Jahr 2020 mit dem Ziel, innerhalb eines Jahres fertig zu werden. Doch wie so viele andere Pläne zu dieser Zeit, verzögerte die Pandemie das Projekt erheblich. Erst im Dezember 2022 konnte mit der Vermietung begonnen werden. Doch das Warten hat sich gelohnt.

Heute bieten die Pittl Ferienwohnungen drei exklusive Apartments mit jeweils 50 Quadratmetern, bestehend aus einem Schlafzimmer, Bad, Küche und einem Esswohnbereich, der auch eine Schlafcouch bereithält. Die Einrichtung spiegelt die persönlichen Vorlieben der Pittls wider, ein Heim fern von zu Hause zu schaffen, wie sie es selbst gerne mieten würden. Ein besonderes Highlight ist der Wellnessbereich im Keller, der mit einem Dampfbad, einer Infrarotkabine, einem Whirlpool und einer Zirbensauna ausgestattet ist – ein perfekter Rückzugsort, um nach einem erlebnisreichen Tag in den Tiroler Bergen zu entspannen.

Götzens ist äußerst zentral gelegen und ermöglicht den Gästen, innerhalb von nur einer halben Stunde eine Vielzahl an Aktivitäten zu erreichen – vom Bergsteigen und Wandern über Radfahren und Schwimmen bis hin zu Wintersportarten wie Skifahren, Rodeln und Langlaufen.

Thomas und seine Frau Carmen, die er 2011 kennenlernte, sind inzwischen eine kleine Familie mit zwei Kindern, Sofia (2022) und Alexander (2017). Die internationale Beliebtheit ihrer Ferienwohnungen im ersten Jahr bestätigt, dass sie mit ihrer Entscheidung, das Haus in ein Feriendomizil zu verwandeln, genau richtig lagen.