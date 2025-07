„Collina am Berg“ öffnet als Sommer-Bistro

Nach dem erfolgreichen Sommerauftakt im Vorjahr kehrt das „Collina am Berg“ auch heuer wieder mit seinem saisonalen Bistrokonzept zurück. Bis 9. September 2025 wird von Mittwoch bis Samstag durchgehend von 12.00 Uhr bis Mitternacht feine Bistroküche im Herzen des Spittelbergs serviert – in idyllischem Ambiente und mit frischer Karte. Das Collina am Berg liegt in der Spittelberggasse 12, 1070 Wien, im Herzen des charmanten Spittelberg-Viertels im 7. Bezirk – bekannt für seine engen, kopfsteingepflasterten Gassen und gut erhaltenen Biedermeierhäuser.

Neue Karte, vertraute Handschrift

Kulinarisch übernimmt Oskar Kastowsky die Leitung. Der bisherige Sous-Chef folgt auf die letztjährige Küchenchefin und bleibt dem Stil des Hauses treu: saisonal, regional, hochwertig. Die neue Sommerkarte reicht von leichten Vorspeisen wie Wild-Tatar und Wassermelonen-Gazpacho bis zu Hauptgerichten wie Steckerlfisch von der Reinanke, Sulmthaler Hendl mit Piri Piri oder vegetarischem Ofensellerie mit Polenta. Auch bei Desserts und Beilagen setzt das Team auf Vielfalt – von hausgemachten Pommes über sautierte Eierschwammerl bis zu Schokoladenmousse und Eis des Tages.

Flexibel buchbar – auch für zu Hause

Neben dem regulären Bistrobetrieb öffnet das Lokal für Gruppen auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten. Neu ist zudem ein Catering-Service für private oder geschäftliche Anlässe. Gastgeber Tono Soravia möchte damit die Handschrift des Hauses auch außerhalb der eigenen vier Wände erlebbar machen.

Ab Mitte September kehrt das „Collina am Berg“ zum regulären Betrieb zurück: geöffnet ist dann Dienstag ab 17.00 Uhr sowie Mittwoch bis Samstag ab 12.00 Uhr. Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten sind auf der Website des Lokals zu finden.

(PA/red)