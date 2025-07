20 Jahre Lara Barut Collection

Die Lara Barut Collection blickt 2025 auf zwei Jahrzehnte Tourismusgeschichte zurück. Als eines der renommiertesten Hotels an der türkischen Südküste hat sich das Resort nahe Antalya mit seinem Premium-Angebot, seiner internationalen Klientel und seiner stetigen Weiterentwicklung einen festen Platz in der gehobenen Hotellerie erarbeitet. Nun feiert das Haus diesen Meilenstein mit einer Reihe von Jubiläumsveranstaltungen – und einem Blick auf die eigene Geschichte.

Kultur trifft Komfort

Im Zentrum der Feierlichkeiten steht ein neu eröffnetes Museum in der VIP-Lounge des Resorts, das die Entstehung und Entwicklung der Lara Barut Collection dokumentiert. Eine ergänzende Fotoausstellung in der Lobby führt Besucher durch die stilistischen und architektonischen Etappen der Hotelmarke. Jeden Monat am 20. wird mit einer eigenen „Anniversary Party“ samt eigens kreierter Cocktails und einer Dokumentation über Gründer Ali İhsan Barut gefeiert.

Ideale Lage für Ausflüge

Was die Lara Barut Collection auszeichnet, ist nicht nur ihre Ausstattung, sondern auch die Lage: Das Resort befindet sich im Stadtteil Lara, rund 20 Minuten östlich vom Stadtzentrum Antalyas und nur wenige Kilometer vom internationalen Flughafen entfernt – eine strategisch günstige Position für Erholungssuchende und Städtereisende gleichermaßen. Lara selbst ist bekannt für seine langen Sandstrände, zahlreiche Luxusresorts sowie eine malerische Uferpromenade mit Blick auf das Taurusgebirge.

Unmittelbar in der Umgebung bieten sich verschiedene Ausflugsziele an: Die Altstadt von Antalya (Kaleiçi) lockt mit osmanischen Häusern, engen Gassen, dem Hadrianstor und dem historischen Hafen. Kulturinteressierte können das Archäologische Museum oder das Atatürk-Haus besuchen. Naturbegeisterte erreichen binnen kurzer Zeit die Düden-Wasserfälle oder den Nationalpark Kurşunlu mit seinen schattigen Wanderwegen.

Starke Marke im Wandel

Zur Gruppe der Barut Hotels zählen mittlerweile mehrere Premium-Häuser entlang der türkischen Mittelmeerküste. Neben der Lara Barut Collection gehören auch die Acanthus Cennet Barut Collection in Side, die 2024 eröffnete Anda Barut Collection auf der Halbinsel Delice sowie das Villenkonzept Bayou Villas zum Portfolio. Letzteres setzt auf hohe Privatsphäre, individuelle Pools und All-Inclusive-Komfort – ein Modell, das auch im Schwesterresort Bayou Villas Lara umgesetzt wird.

Mit dem Jubiläum unterstreicht Barut seine Ambitionen, über die Grenzen der Türkei hinauszuwachsen. General Manager Korhan Kelebek spricht von einer „Philosophie der Gastfreundschaft, die den Lebensrhythmus neu definiert“ – ein Anspruch, der in Lara seinen Ursprung hat, aber längst internationale Resonanz findet.

(PA/red)