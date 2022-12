Luxus zum Verlieben

Auf einer eigenen, privaten Insel in der Lagune von Venedig befindet sich einer der wohl eindrucksvollsten Bauten der schwimmenden Stadt: das Hotel San Clemente Palace Kempinski. Während das einstige Kloster, das seit nunmehr 900 Jahren als eines der Wahrzeichen Venedigs gilt, nach außen hin nach wie vor den Charme eines traditionellen venezianischen Bauwerks ausstrahlt, wartet innen auf die Gäste eine Ausstattung, die an die alten Tage der Renaissance erinnert. Und dieser Stil zieht sich über das gesamte Ressort hinweg. So laden auch die prachtvollen Gärten, historischen Höfe und weitläufigen Terrassen zum Eintauchen in längst vergangene Jahrhunderte ein.

Romantisches Ambiente

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Kapelle aus dem 12. Jahrhundert, die Jahr für Jahr unzählige verliebte Pärchen in das Ressort lockt, um sich dort den ewigen Bund zu schwören. Mehrere individuell anpassbare Hochzeitspakete sowie eine umfassende Betreuung für Braut und Bräutigam sorgten schließlich dafür, dass das San Clemente Palace Kempinski von den World Travel Awards als „Europe’s Leading Luxury Wedding Resort 2019“ gekürt wurde. Damit gilt es als eines der führenden Hochzeitshotels der Welt.

Nach dem großen Tag bietet sich das San Clemente Palace Kempinski aber auch für direkt anschließende Flitterwochen an. Egal ob Entspannung in den Saunen, Dampfbädern oder den Outdoor Spas – hier finden nicht nur frisch vermählte Pärchen unzählige Möglichkeiten, um die Seele baumeln zu lassen. Wer es lieber aktiv mag, kann sich beispielsweise auf den Tennis- und Golfplätzen oder der 1,5 km langen Jogging-Route austoben.

Geschmackliche und kulturelle Vielfalt

Aber auch Gourmets kommen dank mehrerer Restaurants und Bars auf ihre Kosten. So bietet etwa das „Insieme“ ein Frühstückserlebnis der Sonderklasse. Wer beim Essen seinen Blick über die Lagune Venedigs schweifen lassen möchte, wird sich im Restaurant „Acquerello“ besonders wohl fühlen, wo Delikatessen aus der Adria serviert werden. Ein bisschen flotter geht es im Restaurant „Buddha Bar Beach“ zu, wo sich geschmackliche Meisterwerke mit den besten DJ-Sets die Hand geben.

Zudem werden im Ressort Kunst und Kultur großgeschrieben: Neben zahlreichen postmodernen Werken beherbergt das Kempinski Venedig aktuell die Einzelausstellung „ALTAR EGO“. In der Kirche San Clemente können Besucher noch bis Anfang November die farbenprächtigen Glaskunstwerke des einheimischen Künstlers Lino Tagliapietra bestaunen. Er hat ein Portal geschaffen, das die Betrachter in das eigene alternative Ich – ihr Alter Ego – zieht.

Neben den Vorzügen des Ressorts bietet sich aber natürlich auch ein Besuch in der Altstadt von Venedig an. In nur zehn Minuten erreicht man den Markusplatz, das Herz der historischen Stadt – und zwar mit den hoteleigenen Booten.