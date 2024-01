Kunst, Kultur und Komfort

Wo am Anfang ein junger Mann mit großen Ambitionen stand, findet sich inzwischen ein umfangreiches Konstrukt an Hotels mit über 270 Mitarbeitern und unzähligen Auszeichnungen: Mit insgesamt neun Hotels in sechs Bundesländern Österreichs hat sich die heimische Hotelkette IPP Hotels einen Namen gemacht.

Große Ziele

Nach einigen Praxisjahren, in denen er unter anderem als jüngster Hoteldirektor Österreichs mit 26 Jahren ein Vier-Sterne-Haus für einen internationalen Hotelkonzern leitete, gründet Alexander Ipp 1997 die Althof Consulting- und Hotelbetriebsgesm.b.H. Mit dieser übernimmt er das Hotel Althof Retz. Nur ein Jahr später wird das Atlantis Hotel Vienna, später arte Hotel Wien genannt, in die Firmengruppe eingegliedert.

Anfang der 2000er Jahre wird das Hotel Althof Retz schließlich massiv aufgestockt, unter anderem mit 70 neuen Betten, zwei Parkdecks, neuen Seminarräumen und umfangreicherem Freizeitangebot. Ein paar Jahre später folgt zudem eine Erweiterung des Atlantis Hotels – kurz bevor man mit dem Arte Hotel Krems nicht nur einen brandneuen Standort, sondern auch ein für die Unternehmensgruppe gänzlich neues Konzept entwickelt. 2009 folgt die Eingliederung des Hotels Schwarz Alm Zwettl in die Firmengruppe, bevor diese 2010 schließlich offiziell unter dem Namen „IPP HOTELS“ als familiär geführte, österreichische Hotelgruppe das Licht der Welt erblickt.

Neun Hotels, drei verschiedene Konzepte

Seitdem expandiert IPP Hotels umfangreich. Inzwischen gehören neun Hotels in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Kärnten zum Portfolio, die sich in drei Sparten unterteilen:

Mit dem Konzept „Landgut & Spa“ möchte IPP Hotels die Natur und Kultur des Wein- und Waldviertels mit Wellness-Elementen verbinden. Hierzu zählen das Althof Retz (NÖ) und die Schwarz Alm Zwettl (NÖ).

Die Hotels aus der Sparte „Kunst & Lifestyle“ befinden sich allesamt in unmittelbarer nähe zu kulturell wichtigen Event-Stätten: So befindet sich das arte Hotel Wien (W) nahe der Wiener Stadthalle, das arte Hotel Krems (NÖ) bei der örtlichen Kunstmeile, das arte Hotel Linz (OÖ) beim Ars Electronica Center, das arte Hotel Salzburg (Sbg) am zentral gelegenen Hauptbahnhof und das arte Hotel Kufstein (T) im Kulturquartier.

Die dritte Kategorie „Austrian & Smart“ lebt die Idee, für kleines Budget in modern ausgestatteten Zimmern zu nächtigen. Mit den Standorten I‘m Inn Wieselburg (NÖ), I‘m Inn Zwettl „Hotel zum Brauhaus“ (NÖ) und den „AlexAnders“ Appartements am Wörthersee (K) hat sich IPP Hotels hierfür smarte Standorte ausgesucht.

Mit ihren Häusern erwirtschaftet IPP aktuell einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro pro Jahr und beschäftigt über 270 Mitarbeiter.

Dekoriert

Im Laufe seiner Karriere sammelte IPP einige Auszeichnungen: 2000 wird ihm der österreichische Jungunternehmerpreis für Tourismus für seine Betriebssanierungen in der Hotellerie verliehen und zusätzlich wird er von Gewinn, BA-CA, One und Österreich Werbung ausgezeichnet. Bereits 2003 zählte er mit dem Althof Retz zu den TOP 15 Seminarhotels des Landes, seitdem hat sich die Gruppe unter anderem auf Seminare und Tagungen spezialisiert. 2022 durfte sich die Hotelgruppe schließlich über den Österreichischen Innovationspreis Tourismus für die Umsetzung des Team Programmes ICH freuen.