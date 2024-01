JUFA: Vorreiter bei Familienurlaub

Keine Hotelkette, sondern eine Hotelidee – so beschreibt sich JUFA Hotels selbst. Vor mehr als 30 Jahren stand am Anfang die Vision, erschwingliche und gleichzeitig qualitativ hochwertige Unterkünfte für Familien, Gruppen aber auch Einzelreisende anzubieten.

Der Name JUFA leitet sich aus dem Term „Jugend- und Familiengasthäuser“ ab. In genau solche wurden nämlich seit 1991 zahlreiche ehemalige Jugendherbergen umfunktioniert – der Grundstein für die Gründung der Hotel-Gruppe. Der erste Standort wurde damals in Graz eröffnet, gegründet von Gerhard Wendl. Der ehemalige Soziologiestudent, der auch eine Elektrikerlehre absolvierte, ist nach wie vor Geschäftsführer und Vorstand der JUFA-Hotels Holding.

Heute verzeichnet die Hotelgruppe 50 Häuser in Österreich, elf in Deutschland, zwei in Ungarn, eines in Lichtenstein und eines in der Schweiz. Diese werden etweder durch die Holding selbst oder durch Pächter betrieben, wobei die Holding immer Eigentümer oder zumindest Miteigentümer ist. Hinter der JUFA-Holding steht die gemeinnützige Privatstiftung der JUFA Hotels.

Das Konzept der JUFA: Familien-Hotels mit kinderfreundlicher Ausstattung und jeweils regionalen Schwerpunkten. Besonders wird dabei auf moderne Einrichtungen und eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten gelegt, die jedes Alter ansprechen sollen. So sind einige Hotels beispielsweise mit einer Kegelbahn oder einer Kletterhalle ausgestattet. In unmittelbarer Nähe findet sich oftmals die Gelegenheit für besondere Erlebnisse, beispielsweise ein Hochseilgarten, ein Bogenschießplatz, Zoos und Wildparks, oder Freizeit- sowie Wasserparks. Außerdem bieten die gut gewählten Lagen die Möglichkeit, die umliegende Natur oder die jeweilige Stadt zu erkunden, und etwa Radfahren, Wandern oder Skifahren zu gehen.

Damit präsentiert sich die JUFA nicht nur als Familienhotel-Gruppe, sondern auch als Austragungsstätte für schulische Exkursionen, wie beispielsweise eine Sommersport-, Ski- oder Schwimmwoche. Aber auch Seminare können sich in die Räumlichkeiten einbuchen.