Burgenland Tourismus bestellt CMO

„Nachdem es im Team Veränderungen gegeben hat und wir auch Vorsorge für Nachfolgen in den nächsten Monaten und Jahren treffen müssen, haben wir diese Gegebenheiten zum Anlass genommen, die Burgenland Tourismus GmbH noch effizienter aufzustellen“, so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel zum Engagement von Kaiser.

Der neue CMO beschäftigte sich bereits zuvor ausführlich mit der Marke Burgenland. Als Managing Partner der begleitenden Agentur Serviceplan Now zeichnet er seit mehr als zwei Jahren für die Strategieentwicklung, sowohl für Burgenland Tourismus als auch für den Weintourismus, den Naturtourismus sowie die Burgenland-Trails verantwortlich. Zuletzt brachte er die Kampagne mit und Nicholas Ofczarek on Air.

Gestartet hat der gebürtige Steirer seine Karriere in Judenburg mit einer eigenen Agentur. Daneben war er Chefredakteur und Head of Marketing eines Monatsmagazins. Im Jahr 2000 ging er nach Wien und war dort bis 2012 Geschäftsführer des Volksbank Verbundmarketings und Head of Marketing & Communications für die Volksbank Gruppe international. Im Anschluss zeichnete Kaiser mit seiner Agentur brandKaiser unter anderem für viele Tourismus-Projekte in der Steiermark sowie für das Management des Red Bull Air Race Piloten Hannes Arch verantwortlich.