Österreichs jüngste Kaffeerösterin

Mit gerade einmal Mitte 20 steht Marlene Drack an der Röstmaschine und führt die Gmundener Traditionsrösterei Nussbaumer in die nächste Generation. Als jüngste Kaffeerösterin Österreichs tritt sie in die Fußstapfen ihres Großvaters Manfred Drack, der das Familienunternehmen seit 1978 leitete. Ihre Mission: höchste Qualität, absolute Frische und nachhaltige Produktion – mit einer persönlichen Note.

90 Jahre Kaffeekultur aus Gmunden

Gegründet 1935 von Guido Nussbaumer, hat sich die Rösterei über Jahrzehnte hinweg einen Namen für exzellenten Kaffee gemacht. Was einst als kleiner Betrieb am Marktplatz begann, ist heute eine feste Größe in der heimischen Kaffeeszene. Von Hand verlesene Arabica-Hochlandbohnen, schonende Langzeitröstung und geheime Hausmischungen zeichnen die Marke aus. Mit Marlene Drack kommt nun frischer Wind ins Unternehmen – und mit ihr ein geschärfter Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.

Ein besonderes Herzensprojekt ist die Zusammenarbeit mit Kaffeebäuerinnen in Guatemala, wo unter dem Label „Lampocoy – Café des Mujeres“ organisch angebaute Bohnen direkt gehandelt werden. Der Verzicht auf Zwischenhändler ermöglicht es, den Arbeiterinnen 45 % höhere Löhne zu zahlen und ihnen finanzielle Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Kaffeeröster-Workshop

Wer die Kunst des Kaffeeröstens hautnah erleben möchte, hat beim Wirtshausfestival FELIX die Gelegenheit dazu. Die Rösterei Nussbaumer feiert heuer ihr 60-jähriges Jubiläum und öffnet ihre Türen für Kaffeeliebhaber. Beim zweistündigen Workshop gibt es spannende Einblicke in die Welt des Kaffees – von der Bohne bis zur perfekten Röstung.

Was erwartet die Teilnehmer?

Einführung in Anbau, Ernte und Verarbeitung

Rohkaffee- und Maschinenkunde

Live-Kaffeeröstung unter Anleitung von Marlene Drack

Verkostung frisch gerösteter Spezialitäten

Termine:

Sa., 12. April | Sa., 26. April | Do., 1. Mai 2025

10:00 – 12:00 Uhr

49 EUR pro Person (inkl. Workshop & Verkostung)

Infos unter: www.wirtshausfestivalfelix.at

