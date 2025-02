Wirtshausfestival „Felix“ lockt ins Traunsee-Almtal

Die Region Traunsee-Almtal im Herzen des Salzkammerguts ist bekannt für ihre malerische Kulisse, kristallklaren Seen und eine lange Tradition österreichischer Gastlichkeit. Diese einzigartige Umgebung bietet den perfekten Rahmen für das Wirtshausfestival FELIX, das 2025 bereits in die sechste Runde geht. Vom 1. April bis 1. Mai verwandelt sich die Region erneut in eine kulinarische Bühne, auf der regionale Spitzenköche, Traditionsbetriebe und innovative Gastronomiekonzepte zusammenkommen.

Das diesjährige Festival steht unter dem Motto „Sterne“ – inspiriert vom funkelnden Sternenhimmel über dem Traunsee und den kreativen Gerichten, die in den teilnehmenden Wirtshäusern serviert werden. Lukas Nagl, der mehrfach ausgezeichnete Küchenchef des Restaurants Bootshaus, prägt gemeinsam mit der Gastgeberfamilie Gröller das Festivalprogramm. Die Gäste dürfen sich auf neue Veranstaltungsformate, spannende Pop-Up-Erlebnisse und kulinarische Überraschungen freuen.

Kulinarische Erlebnisse am Traunsee

Die Veranstaltungen im Rahmen von FELIX 2025 sind so vielfältig wie die Region selbst. Von traditionellen Wirtshausabenden über moderne Sharing-Konzepte bis hin zu unkonventionellen Pop-Up-Dinnern – die Kulinarik steht im Mittelpunkt.

„The Whole Fish“ (3. April) in der Belétage des Hotel Post am See widmet sich ganz dem Fischgenuss aus den Gewässern der Region. Gäste wählen ihren Fisch, der in verschiedenen Varianten zubereitet wird.

„Mole Ost – Surprise Party" (13. April) bringt karibisches Flair an den Traunsee. Bei einem geheim gehaltenen Location-Event mit DJ-Sound und Streetfood-Variationen erleben Besucher eine Kuba-inspirierte Nacht mit Rumba, Cocktails und Live-Musik.

„Dinner Club" (19. April) in der Belétage kombiniert Casual Dining mit Club-Atmosphäre. Überraschende Kreationen aus der Küche treffen auf coole Beats und eine ausgelassene Bar-Atmosphäre.

„Catch and Cook" (26. & 27. April) gibt Einblick in die traditionelle Fischerei am Traunsee. Gäste erleben hautnah, wie frischer Fisch verarbeitet und zu einem hochwertigen Menü zubereitet wird.

Traunsee-Almtal – Mehr als nur Kulinarik

Neben den kulinarischen Genüssen bietet die Region eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Der Traunsee, der tiefste See Österreichs, ist ein Paradies für Wassersportler und Erholungssuchende. Das historische Traunkirchen, wo das Festivalzentrum angesiedelt ist, besticht mit seinem malerischen Ortskern, der barocken Klosterkirche und spektakulären Ausblicken.

Wanderer und Naturliebhaber finden im Almtal und auf dem Traunstein abwechslungsreiche Routen mit Blick auf die beeindruckende Berg- und Seenlandschaft. In den umliegenden Orten Gmunden, Ebensee und Altmünster lassen sich zudem kulturelle Sehenswürdigkeiten entdecken – darunter die berühmte Keramikmanufaktur Gmunden, die das traditionelle Handwerk der Region repräsentiert.

Ein Festival, das Tradition und Moderne verbindet

FELIX 2025 setzt erneut auf das Zusammenspiel von Tradition, regionalen Produkten und kreativer Neuinterpretation. Was als Wirtshausfestival begann, hat sich längst als Fixpunkt im österreichischen Kulinarik-Kalender etabliert. Mit neuen Eventformaten, exklusiven Genusserlebnissen und einer der schönsten Kulissen Österreichs bietet das Festival auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Höhepunkte für Feinschmecker und Entdecker.

(PA/red)