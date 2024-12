Wiener Silvesterpfad: Gratis und spektakulär ins neue Jahr

Der Wiener Silvesterpfad steht auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt der Feierlichkeiten in der Hauptstadt. Mit einem Programm, das sich auf acht Bühnen in der Innenstadt und im Prater verteilt, bietet die Veranstaltung einen beeindruckenden Start ins neue Jahr. Rund 100 Stunden Programm bei freiem Eintritt machen den Silvesterpfad zu einem der größten Neujahrsfeste Europas. Abwechslungsreiche Musik von Walzermelodien bis zu elektronischen Beats zieht nicht nur Wienerinnen und Wiener, sondern auch zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland an.

Ein Jahreswechsel voller Highlights

Die Highlights des Silvesterpfads sind vielfältig: Der Rathausplatz wird mit der 100-köpfigen „MyGroove Superband“ und Stars wie Ankathie Koi und Max Mutzke zum Zentrum des Geschehens. Hier eröffnet ein spektakuläres Arrangement des Donauwalzers das Johann Strauss Jahr 2025. Wer es klassisch liebt, wird am Stephansplatz mit eleganter Musik von Rondo Vienna und swingenden Big-Band-Klängen verwöhnt. Familien kommen am Neuen Markt mit dem „OkiDoki“-Kinderprogramm auf ihre Kosten, während Late-Night-Tanzbegeisterte auf der Kärntner Straße zu Latin- und Pop-Rhythmen feiern können.

Die Vielfalt an Musik, kombiniert mit Kulinarikständen, die regionale Köstlichkeiten und heiße Getränke anbieten, macht den Silvesterpfad zu einem Fest für alle Altersgruppen. Für viele Gäste ist er längst ein fixer Bestandteil des Jahreswechsels. Bürgermeister Michael Ludwig betonte, dass diese Veranstaltung nicht nur das kulturelle Leben bereichert, sondern auch die Wirtschaft und den Tourismus in der Stadt stärkt.

Alternativen für Silvester in Wien

Wer den Jahreswechsel lieber abseits der großen Menschenmengen feiern möchte, findet in Wien ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten. Die DDSG Blue Danube bietet exklusive Silvesterschifffahrten an, bei denen Gäste ein Galabuffet, Live-Musik und die einzigartige Atmosphäre der Donau genießen können. Der Donauturm lädt zu einem glamourösen Abend mit atemberaubender Aussicht, während die Vereinigten Bühnen Wien mit Musicalproduktionen wie Das Phantom der Oper und Rock Me Amadeus für kulturelle Highlights sorgen.

Jahreswechsel-Programm

Ob beim Tanzen am Graben, beim Genießen regionaler Spezialitäten oder beim Lauschen des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker: Der Silvesterpfad und die vielfältigen Alternativen bieten für jede Geschmacksrichtung das passende Programm. Wien möchte auch 2024/25 seinem Ruf gerecht werden, eine der lebendigsten und kulturell reichsten Städte Europas zu sein.

(PA/red)