Ellmauer Kaiserschmarrnfest findet zum zehnten Mal statt

Der Kaiserschmarrn ist mehr als nur eine Süßspeise – er ist ein Stück österreichischer Identität und in der Tiroler Küche fest verankert. Rund um den Wilden Kaiser erfreut sich die Mehlspeise besonderer Beliebtheit. In Ellmau wird ihr daher ein eigenes Fest gewidmet: Am 24. Mai 2025 findet dort bereits zum zehnten Mal das Kaiserschmarrn-Fest statt.

16 Schmarrn-Variationen

Pünktlich um 12:00 Uhr beginnt das Fest mit einem feierlichen Einzug der Ellmauer Wirte, begleitet von der Bundesmusikkapelle Ellmau, ins Ortszentrum. Danach darf nach Herzenslust geschlemmt werden. „So lange, bis unsere Pfannen nichts mehr hergeben“, verspricht Mitorganisatorin Bettina Modes. Insgesamt acht Wirte aus Ellmau präsentieren beim Fest 16 kreative Schmarrn-Variationen. Neben der klassischen Variante mit Zwetschgenröster gibt es auch ausgefallenere Interpretationen – etwa mit Kräutern und Bällchen vom Hochlandrind. So soll sowohl der Fan traditioneller Rezepte als auch der neugierige Feinschmecker auf seine Kosten kommen.

Traditionelle Musik und Volkstanz

Für stimmungsvolle Unterhaltung sorgen sechs Live-Auftritte mit traditioneller Tiroler Stubenmusik. Zusätzlich möchte die Ellmauer Trachtenjugendgruppe mit folkloristischen Tanzeinlagen begeistern. Das Fest ist öffentlich zugänglich, kostenlos und findet bei jeder Witterung im Zentrum von Ellmau statt. Mit der Wilder Kaiser GästeCard sind sowohl der Kaiserjet als auch die öffentlichen Busse gratis nutzbar. Für Autofahrer steht der kostenlose Parkplatz Ellmau West zur Verfügung.

Geschichte der Traditionsspeise

Der Ursprung des Kaiserschmarrns reicht bis ins Jahr 1854 zurück. Der Legende nach wurde das Gericht anlässlich der Hochzeit von Kaiser Franz Joseph I. und Elisabeth („Sissi“) von Bayern kreiert. Da die Kaiserin den süßen Nachtisch verschmähte, soll der Kaiser mit den Worten „Na, dann ess’ ich halt den Schmarrn“ selbst zugegriffen haben – und so dem Gericht seinen Namen gegeben haben. Diese Geschichte will Ellmau auf genussvolle Weise lebendig halten – bei einem Fest, das dem wohl berühmtesten Schmarrn der Welt die gebührende Bühne bietet.

(PA/red)