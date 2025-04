Österreichs beste Tagungshotels ausgezeichnet

Die österreichische Tagungsbranche hat Grund zum Feiern: Am 22. April 2025 wurden im Werzers Hotel Resort Pörtschach die Goldenen Flipcharts 2025 verliehen – eine der wichtigsten Auszeichnungen für Seminarhotels und Locations im MICE-Sektor. Trotz wirtschaftlich angespannter Zeiten behaupten sich die besten Betriebe mit beeindruckender Konstanz und hoher Qualität.

Zwei Sieger ex aequo

Das Goldene Flipchart für das beste Seminarhotel Österreichs ging in diesem Jahr ex aequo an zwei steirische Betriebe, beide mit einer Gesamtzufriedenheit von 99,83 Prozent:

Gartenhotel Ochensberger , St. Ruprecht/Raab

, St. Ruprecht/Raab Retter Bio-Natur-Resort, Pöllauberg

Die Grundlage der Auszeichnung bilden tausende Rückmeldungen von Trainern, Auftraggebern und Teilnehmern, die über das Bewertungsportal MICEadvisor gesammelt wurden. Nur Betriebe mit einer Gesamtzufriedenheit über 90 Prozent wurden prämiert.

Resiliente Branche

Während viele Bereiche der Hotellerie mit sinkender Nachfrage und steigenden Kosten kämpfen, zeigt sich die spezialisierte Seminarhotellerie erstaunlich robust. Thomas Wolfsegger, Geschäftsführer von Tagen in Österreich, erklärt: „Mehr als 80 Prozent der unter 40-Jährigen treffen ihre Buchungsentscheidungen aufgrund von Bewertungen. Das Goldene Flipchart ist ein starkes Qualitätssiegel und hilft Betrieben, sich in einem umkämpften Markt zu behaupten.“

Stimmen der Preisträger

Für die ausgezeichneten Hotels ist das Flipchart weit mehr als nur ein Prestigeobjekt. Astrid Ochensberger vom Gartenhotel Ochensberger betont: „Die Auszeichnung ist authentisch und glaubwürdig, weil sie auf echten Erfahrungen basiert. Sie hilft uns, uns von anderen Betrieben abzuheben und unsere Preise besser zu rechtfertigen.“

Auch Ulli Retter vom Retter Bio-Natur-Resort zieht eine klare Parallele: „Das Goldene Flipchart ist für den Seminarbereich das, was Sterne für die Hotellerie sind – ein Garant für Qualität.“

Preisdruck und kürzere Aufenthalte

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gehen an den Seminarhotels dennoch nicht spurlos vorbei. Astrid Ochensberger beobachtet eine „Verlagerung auf kürzere Seminare und Tagesveranstaltungen“, während Maria Ammerhauser vom Seminarhotel Ammerhauser von einem Rückgang der Anfragen in Folge aktueller wirtschaftlicher Unsicherheiten spricht. „Der Donnerstagabend ist durch Homeoffice und verkürzte Arbeitswochen weniger gefragt, die Buchungen konzentrieren sich stark auf Dienstag bis Donnerstag.“

Auch Ulli Retter stellt fest, dass längere Seminare, vor allem von Großunternehmen, seltener werden: „Die Aufenthalte sind kürzer, müssen aber effizienter sein.“

Qualität bleibt entscheidend

Wo gespart wird: Bei Pausenverpflegung, Getränken und Übernachtungen. Dennoch bleibt für viele Firmen das Qualitätsniveau ausschlaggebend. Gerade die Kombination aus professioneller Seminarinfrastruktur, nachhaltigem Angebot und emotionalem Erlebnis überzeugt. Ochensberger: „Emotionen spielen bei Seminaren oft eine größere Rolle, als man denkt. Führungskräfte schätzen unser Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Ein erkennbarer Trend geht weg von klassischen Seminaren hin zu Teambuilding und Kommunikation. „Gruppendynamik ist gefragt“, so Retter, „es werden mehr Gruppenräume benötigt, Erlebnisse sind wichtiger denn je.“ Kurzfristige Buchungen erschweren jedoch die Planbarkeit, wie Ochensberger anmerkt – und doch sieht sie Chancen für Innovation: „Die Steiermark bleibt ein starker MICE-Standort – Natur, Kulinarik und attraktive Locations machen uns konkurrenzfähig.“

Goldene Zeiten trotz Krise?

Die Verleihung der Goldenen Flipcharts bringt zum Vorschein: Österreichs Seminarhotels trotzen der Krise mit Qualität, Flexibilität und Innovationskraft. Die Nachfrage bleibt hoch, die Anforderungen steigen. Doch die Preisträger beweisen, dass es möglich ist, selbst unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu sein.

(PA/red)