„Hungry for more“ startet mit süßer Mission

Wien zeigt sich von seiner süßesten Seite: Mit der neuen Folge der YouTube-Serie „Hungry for more“ lädt der WienTourismus gemeinsam mit Sternekoch Lukas Mraz auf eine genussvolle Eisreise durch die Stadt. Unter dem Motto „Hungry for more“ ruft die Kampagne pünktlich zum Frühlingsbeginn eine kulinarische Eiszeit aus – mitten in der Hauptstadt mit der höchsten Eissalon-Dichte Europas. Hier geht’s zu den Videos.

Eisknödel bis Pistazienwurstsemmel

In der Auftaktfolge der dritten Staffel besucht Lukas Mraz drei Wiener Eissalons, die unterschiedlicher kaum sein könnten:

Den legendären Familienbetrieb Tichy am Reumannplatz, wo er sich durch die berühmten Eisknödel probiert – inklusive eigener, kreativer Eiskreation.

Gelato Carlo in der Josefstadt, wo ihn ausgefallene Sorten und eine „Pistazienwurstsemmel" erwarten.

Den traditionsreichen Eissalon Tuchlauben, der bereits seit 100 Jahren Eisfreunde begeistert – mit einem Gastauftritt von Mraz' Mutter Marion.

Die kulinarische Vielfalt Wiens ist längst ein internationaler Besuchermagnet. Mit über 150 Eissalons und einer spannenden Mischung aus Tradition und Innovation bietet die Stadt ein einzigartiges Genusserlebnis – von klassischen Beisln bis hin zu kreativen Gourmettempeln. Wien ist die einzige Stadt der Welt, die einer eigenen Küche den Namen gibt.

„Hungry for more“ läuft seit 2023 und erreichte mit den bisherigen acht Folgen bereits über 1,4 Millionen Views. Neben Streetfood, Steckerlfisch und Sandwiches widmet sich die dritte Staffel nun Wiener Eis, Wiener Wein und nachhaltiger Gastronomie – mit internationalen Gästen wie dem Londoner Koch Thomas Straker.

Über Lukas Mraz

Der kreative Kopf der Serie stammt selbst aus einer Wiener Gastro-Dynastie. Im „Mraz und Sohn“, einem Zwei-Sterne-Restaurant in Wien-Brigittenau, kocht er mit seinem Vater – stets mit einem Hauch Provokation und künstlerischem Anspruch. Als Teil der „Healthy Boy Band“ mischt er mit Kollegen Philip Rachinger und Felix Schellhorn auch international die Gourmetwelt auf.

