Weihnachtsaktion von Coca-Cola unterstützt Markenimage

Auch in diesem Jahr hat Coca-Cola mit seiner traditionellen Weihnachtstruck-Tour in Österreich nicht nur Weihnachtsstimmung verbreitet, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Die Tour, die am 19. November in Traun startete und am 18. Dezember in Brunn am Gebirge endete, führte den ikonischen Coca-Cola Truck und den Weihnachtsmann durch insgesamt 20 Städte des Landes. Neben weihnachtlicher Unterhaltung und Mitmachaktionen für Groß und Klein stand auch der gute Zweck im Mittelpunkt.

95.000 Euro für wohltätige Organisationen

Im Rahmen der Tour spendete Coca-Cola Österreich insgesamt 95.000 Euro an gemeinnützige Organisationen. So gingen jeweils 10.000 Euro an Licht ins Dunkel, die Caritas Winternothilfe und die Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“ der Kronen Zeitung und Caritas. Zudem wurde ein Beitrag von 35.000 Euro der Caritas Hochwasserhilfe bereitgestellt. Diese Unterstützung ist Teil der Weihnachtskampagne, die unter dem Motto „Die Welt braucht mehr Santas“ steht und Menschen dazu inspiriert, durch kleine Gesten der Freundlichkeit die wahre Magie von Weihnachten zu erleben.

Darüber hinaus spendeten Besucher bei sieben Stopps der Weihnachtstruck-Tour durch den Kauf von Merchandising-Produkten zugunsten der Ronald McDonald Kinderhilfe weitere 30.000 Euro.

1.000 Weihnachtssackerl für obdachlose Menschen

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Weihnachtsaktion war die Verteilung von 1.000 Weihnachtssackerln an obdachlose Menschen in Wien. Diese Pakete enthielten Getränke, Suppen, Süßigkeiten, Hygieneartikel und wärmende Schals. Mit der tatkräftigen Unterstützung der Mitarbeiter von Coca-Cola HBC Österreich wurden die Sackerl mit dem Canisibus-Transporter der Caritas an bedürftige Menschen verteilt.

„Es ist besonders schön, in der kalten Jahreszeit den Gästen des Canisibus eine Freude bereiten zu können“, erklärte Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Die Spendenaktion zeigt, wie eine enge Partnerschaft zwischen Unternehmen und karitativen Organisationen direkte und konkrete Unterstützung für Menschen in Not leisten kann.

Ein starkes Zeichen der Solidarität

Die diesjährige Weihnachtsaktion unterstreicht einmal mehr die langjährige Zusammenarbeit zwischen Coca-Cola HBC Österreich und der Caritas. Mark Joainig, Corporate Affairs & Sustainability Director bei Coca-Cola HBC Österreich, betonte: „Wir sind stolz darauf, seit vielen Jahren mit der Caritas zusammenzuarbeiten, und freuen uns, mit dieser Aktion erneut einen Beitrag zur wichtigen Arbeit der Organisation leisten zu können.“

Die Weihnachtskampagne von Coca-Cola macht deutlich, dass die Marke nicht nur für festliche Stimmung, sondern auch für gesellschaftliches Engagement steht. Mit Initiativen wie der Unterstützung obdachloser Menschen oder der Spende an Hochwasseropfer wird das Motto „Die Welt braucht mehr Santas“ auf tatkräftige Weise mit Leben gefüllt.

Eine Marke mit Mehrwert

Neben der finanziellen Unterstützung und den Sachspenden hat die Weihnachtstruck-Tour auch einen sozialen Impact geschaffen. Die 20 Stopps mit dem Weihnachtsdorf haben Tausende von Menschen zusammengebracht, festliche Stimmung verbreitet und Gelegenheiten für gemeinsames Beisammensein geschaffen. Dieses Engagement stärkt nicht nur das Markenimage von Coca-Cola, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der Marke für die Gastronomie. Viele Restaurants, Hotels, Cafés und Bars führen Coca-Cola-Produkte, und Aktionen wie diese tragen dazu bei, die enge Verbindung zwischen der Marke und der Gastronomie aufrecht zu erhalten.

(PA/red)