“Köche kochen” nun zugunsten der Krebshilfe

Nach fünf erfolgreichen Jahren, in denen sie mit ihrer Aktion „Köche kochen für Kinder“ fast 250.000 Euro für SOS-Kinderdörfer sammelte, widmet die passionierte Köchin Renate Zierler ihre Initiative ab 2025 der Österreichischen Krebshilfe. Die Aktion wurde feierlich im Palais Coburg in Wien mit prominenten Gästen und großer Unterstützung gestartet. Ziel ist es, Krebspatienten und ihre Angehörigen durch finanzielle Mittel und Aufmerksamkeit zu unterstützen.

Beruf und Leidenschaft verbindet

Renate Zierler, die als Pflegefachassistentin an der Universitätsklinik für Strahlentherapie im LKH Graz arbeitet, kennt die Herausforderungen, mit denen Krebspatienten und ihre Familien konfrontiert sind. Gleichzeitig hat sie sich als leidenschaftliche Hobbyköchin einen Namen gemacht und in TV-Formaten wie der „Küchenschlacht“ (ZDF), den „Kochgiganten“ (Puls 4) oder dem „Perfekten Dinner“ (VOX) beeindruckt. Mit „Köche kochen für die Krebshilfe“ vereint sie ihren Beruf mit ihrer Leidenschaft und zeigt, dass Genuss und Wohltätigkeit Hand in Hand gehen können.

„Nach fünf Jahren möchte ich meinem beruflichen Betätigungsfeld etwas zurückgeben und den Erlös der Charity für die Hilfe von Krebspatient:innen widmen“, erklärte Zierler beim Kickoff. Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, betonte die Bedeutung der Initiative: „Die Aktion „Köche kochen“ zeigt, dass Genuss ein wichtiger solidarischer Beitrag für Menschen in einer Ausnahmesituation wie einer Krebsdiagnose sein kann.“

Gourmetgerichte für den guten Zweck

Die Idee hinter der Initiative ist einfach und effektiv: Jeden Monat tischt ein neues Restaurant ein Gericht zu Gunsten der Österreichischen Krebshilfe auf. Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf des Gerichts fließt in die Charity-Aktion. Den Auftakt machte das Haubenrestaurant Goldader in Tamsweg, gefolgt vom Pfarrhof in St. Andrä im Sausal, der im Februar ein Gericht für die Aktion beisteuert. Weitere teilnehmende Restaurants werden laufend auf der Webseite der Krebshilfe bekanntgegeben.

Starke Medienpartnerschaften

An der Seite von Renate Zierler stehen sechs prominente Frauen als Patinnen der Aktion: Journalistin Martina Hohenlohe, Moderatorin Silvia Schneider, Chocolatier Eveline Wild, Sommelier Sonja Rauch, Gastgeberin Bettina Thaller und Krebshilfe-Geschäftsführerin Martina Löwe. Diese starke Unterstützung sorgt dafür, dass die Botschaft der Initiative weit verbreitet wird.

Darüber hinaus konnte die Aktion auch Unternehmen aus der Kulinarikbranche als Sponsoren gewinnen. Beispielsweise spendet das niederösterreichische Unternehmen Herbeus Greens pro verkauftem Kressekarton und der Hersteller Kraidlzeig pro verkaufter Flasche Bio-Kräuteröl an die Krebshilfe. „Das Engagement und die positive Energie von Renate Zierler haben zahlreiche Unterstützer:innen inspiriert,“ freut sich Martina Löwe.

Genuss und Solidarät

Mit der Initiative „Köche kochen für die Krebshilfe“ zeigt Renate Zierler, wie sich kulinarische Leidenschaft und soziale Verantwortung verbinden lassen. Die Österreichische Krebshilfe, die 2025 ihr 115-jähriges Bestehen feiert, profitiert von dieser kreativen und engagierten Aktion.

