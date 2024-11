Die schönsten Wiener Weihnachts- und Adventmärkte

Wien ist bekannt für seine stimmungsvollen Weihnachtsmärkte, die in der Adventszeit Besucher aus aller Welt anziehen. Bis zum 26. Dezember 2024 sind die Straßen Wiens festlich geschmückt und die Märkte erstrahlen in vollem Glanz. Mit dem digitalen Reiseführer der Stadt Wien kann man alle Highlights bequem von zu Hause aus entdecken. Hier sind sechs der beliebtesten Märkte, die mit einzigartiger Atmosphäre, kulinarischen Spezialitäten und festlichem Charme begeistern.

Christkindlmarkt am Rathausplatz

Der wohl bekannteste Weihnachtsmarkt Wiens liegt vor der beeindruckenden Kulisse des Rathauses. Über 150 Stände bieten handgefertigte Geschenke, Weihnachtsdekorationen und köstliche Schmankerl wie Punsch und gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Besonders die romantisch beleuchteten Bäume insbesondere der Herzerlbaum im Rathauspark und die Eislaufbahn machen diesen Markt zu einem Highlight für Besucher aus der ganzen Welt.

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn besticht durch sein imperiales Ambiente. Rund 80 Aussteller bieten hochwertige Kunsthandwerksprodukte und traditionelle Weihnachtsartikel. Das musikalische Rahmenprogramm mit Adventskonzerten sowie die historische Kulisse des Schlosses verleihen diesem Markt eine besonders edle Atmosphäre. Durch den nahegelegenen Busterminal ist die Anreise für Gruppen eine bequeme Angelegenheit.

Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung

Der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung zählt zu den traditionsreichsten Weihnachtsmärkten der Stadt und wird für seine authentische Atmosphäre geschätzt. Bereits seit 1772 findet hier ein Christkindlmarkt statt. Der Markt legt besonderen Wert auf traditionelles Kunsthandwerk und regionale Produkte. Besucher können Krippenfiguren, handgefertigte Kerzen und Glasbläserkunst bewundern. Für Schleckermäulchen gibt es hausgemachte Kekse, Glühwein und Spezialitäten aus Österreichs Genussregionen. Die zentrale Lage und das historische Ambiente machen diesen Markt zu einem Muss für alle, die den ursprünglichen Charme der Wiener Weihnachtszeit erleben möchten.

Weihnachtsdorf im Alten AKH

Dieses gemütliche Weihnachtsdorf liegt im Hof des ehemaligen Allgemeinen Krankenhauses und ist besonders bei Familien beliebt, die mit ihren Kindern kommen. Hier finden Besucher eine entspannte Atmosphäre mit kleinen Holzhütten, einer Eisstockbahn und einem liebevoll gestalteten Kinderprogramm. Regionale Leckereien und traditionelles Kunsthandwerk runden das Angebot ab. Im Hof sind überdies mehrere Restaurants angesiedelt, die zum Aufwärmen einladen.

Spittelberger Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt im charmanten Biedermeier-Viertel Spittelberg lockt mit seiner romantischen Lage in engen, verwinkelten Gassen. Neben handgemachtem Kunsthandwerk und außergewöhnlichen Geschenkideen gibt es hier auch viele kulinarische Spezialitäten zu entdecken. Der Markt ist ideal für alle, die eine authentische, alternative Weihnachtsatmosphäre suchen.

Weihnachtsmarkt am Karlsplatz

Vor der barocken Karlskirche liegt ein Kunsthandwerksmarkt, der sich durch nachhaltige Produkte und ein kreatives Angebot auszeichnet. Alle Aussteller sind geprüfte Kunsthandwerker, und die Stände bieten einzigartige, handgefertigte Artikel. Live-Musik, Mitmach-Workshops und ein Streichelzoo für Kinder sorgen für ein besonderes Erlebnis. Auch das kulinarische Angebot kann sich sehen lassen. Eine Besonderheit ist die Feuerzangenbowle, die es nur mehr selten zu kaufen gibt, und von einem Standler dort angeboten wird.

Live dabei oder digital unterwegs

Wien bietet in der Vorweihnachtszeit eine Vielzahl an Weihnachtsmärkten, die von prunkvoll bis alternativ für jeden Geschmack etwas bereithalten. Ob ein Besuch des imposanten Christkindlmarktes am Rathausplatz oder ein Spaziergang durch die gemütlichen Gassen des Spittelbergs – die Märkte in Wien sind bestens vorbereitet. Mit der ivie-App, dem digitalen Reiseführer der Stadt, können Besucher diese einzigartige Mischung aus Tradition, festlicher Stimmung und lokalem Charme auf interaktive Weise erleben und vorab gustieren.

(PA/red)