Acht Christkindlmärkte in Tirol unter einer Marke

Die Adventszeit in Tirol ist ein Fest für die Sinne – eine Zeit, in der verschneite Berglandschaften und gemütlicher Lichterglanz die Herzen erwärmen. Mit seinen traditionellen Christkindlmärkten und jahrhundertealten Bräuchen bietet Tirol eine perfekte Mischung aus authentischer Kultur, festlicher Atmosphäre und winterlicher Romantik. Für Besucher aus aller Welt sind diese Märkte nicht nur eine Gelegenheit, handgefertigte Geschenke zu entdecken und lokale Köstlichkeiten zu probieren, sondern auch in das reiche Erbe der Tiroler Weihnachtsbräuche einzutauchen. Ob es der Klang der Anklöpfler ist, der durch die Gassen hallt, oder der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Kiachln – Tirol bietet ein unvergessliches Weihnachtsabenteuer für die ganze Familie.

Die acht Christkindlmärkte in Innsbruck, Seefeld, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, St. Johann in Tirol und am Achensee öffnen auch in diesem Winter wieder ihre Pforten und bieten bei stimmungsvoller Beleuchtung typisch tirolerische Köstlichkeiten und Geschenkideen an. Mehr Infos hier.

Die Standorte der Christkindlmärkte

Innsbruck

Altstadtmarkt am Goldenen Dachl : Traditioneller Markt mit neuer Märchen- und Riesengasse.

: Traditioneller Markt mit neuer Märchen- und Riesengasse. Marktplatz : Familienmarkt mit Swarovski-Kristallbaum (30-jähriges Jubiläum).

: Familienmarkt mit Swarovski-Kristallbaum (30-jähriges Jubiläum). Maria-Theresien-Straße : Modernes Lichtermeer mit Leuchtbäumen und Christbaumkugeln.

: Modernes Lichtermeer mit Leuchtbäumen und Christbaumkugeln. Weitere Märkte: Wiltener Platzl, Kaiserweihnacht am Bergisel, Sankt Nikolaus und der Panorama-Markt auf der Hungerburg.

Seefeld

Ort : Festlich geschmückte Fußgängerzone.

: Festlich geschmückte Fußgängerzone. Besonderheiten: Engerlpostamt, Tiroler Handwerkskunst, magischer Lichterpark.

Hall in Tirol

Ort : Oberer Stadtplatz.

: Oberer Stadtplatz. Highlights: Überdimensionaler Adventkalender, Streichelzoo, Märchenerzähler, Schlittschuhbahn im Rathaushof, Feuershow.

Schwaz

Ort : Maximilianplatz.

: Maximilianplatz. Highlights: 35 Musikgruppen, Kinderprogramm, Kutschenfahrten, Handwerksmarkt an ausgewählten Tagen.

Rattenberg

Ort : Altstadtgassen, beleuchtet von Kerzen und Fackeln.

: Altstadtgassen, beleuchtet von Kerzen und Fackeln. Besonderheiten: Märchenpfad, Herbergssuche, Tiroler Brauchtumsmusik, Anklöpfler.

Kufstein

Ort : Stadtpark und Festung Kufstein.

: Stadtpark und Festung Kufstein. Highlights: Kunsthandwerk in historischen Kasematten, Weisenbläser, Kinderprogramm.

St. Johann in Tirol

Ort : Ortskern.

: Ortskern. Besonderheiten: Kulinarik mit Brodakrapfen, Germkiachl und Stockbrot, Ponyreiten, Adventwerkstatt.

Achensee

Ort : Pertisau.

: Pertisau. Besonderheiten: Romantische Schiffrundfahrten, Christkindlpostamt.

Advent in Tirol

Die Tiroler Christkindlmärkte und Weihnachtsbräuche laden dazu ein, den Zauber der Adventszeit auf eine ganz besondere Art zu erleben. Inmitten der verschneiten Alpenkulisse verbinden sich Tradition, Gemütlichkeit und Innovation zu einem einzigartigen Erlebnis, das weit über bloßes Einkaufen hinausgeht. Hier wird Weihnachten mit Herz gefeiert – ein Fest, das die Seele berührt und einen tiefen Einblick in die kulturelle Vielfalt Tirols gibt. Egal ob romantische Momente auf einem Schifffahrt über den Achensee, stimmungsvolle Musik in den geschichtsträchtigen Gassen von Rattenberg oder eine gesellige Runde beim Stockbrotbacken in St. Johann – Tirol lädt Sie ein, die Adventszeit mit allen Sinnen zu genießen.

