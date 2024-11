Tauernadvent: Weihnachtszeit in den Alpen

Wenn am 29. November 2024 der Tauernadvent eröffnet wird, verwandelt sich Obertauern in ein Winterwunderland: Auf dem höchstgelegenen Christkindlmarkt im Land Salzburg – der Christkindlmarkt liegt auf 1.740 Höhenmeter – ist zur Adventszeit Schnee garantiert und bunt leuchtende Holzhütten, der Duft von Glühwein und Kekse sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Besucher können durch traditionelle Handwerkskunst stöbern, sich an einer Tasse Punsch wärmen und Leckereien probieren. Ein Highlight des Tauernadvents sind die geführten Fackelwanderungen an jedem Adventsonntag um 18 Uhr. Etwa eine Stunde lang geht es mit einer kleinen Gruppe durch die verschneite Berglandschaft von Obertauern und schließlich zum Christkindlmarkt im Ortskern.

Weitere Highlights – besonders für die Kleinen – sind der Besuch von Nikolaus und Krampus am 6. Dezember sowie das Christkind, welches am 21. und 22. Dezember in Obertauern sein wird. Der Brief an das Christkind kann direkt verfasst und mittels Christkindl Postkasten auf den Weg zum Polarkreis geschickt werden.

Der Markt findet an jedem Adventwochenende statt, Freitag und Samstag jeweils von 16-21 Uhr und sonntags von 16-20 Uhr. Zu den musikalischen Darbietungen gehören das Bläserquartett der Postmusik Salzburg und das Musikum Tamsweg.

