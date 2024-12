Gospel & Advent an Bord der DDSG Blue Danube

Die „Gospel Cruise“ der DDSG Blue Danube an Bord der MS Admiral Tegetthoff bietet am 18. Dezember 2024 nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein festliches Buffet, das weihnachtliche Traditionen und moderne Küchenkreationen verbindet. Gäste erwartet eine abwechslungsreiche Menüabfolge, die mit liebevoll zubereiteten Speisen jeden Geschmack trifft.

Kulinarische Weihnachtsfreuden

Während die MS Admiral Tegetthoff gemütlich entlang der festlich beleuchteten Donau durch Wien gleitet, sorgt das Ensemble „The Wibes“ für musikalische Höhepunkte. Mit stimmungsvollen Gospelklängen schaffen die vier Sängerinnen eine einzigartige Atmosphäre, die zum Mitsingen und Mitklatschen einlädt. Die Route führt die Gäste vorbei an der funkelnden Skyline der Stadt, während die Lichter der Weihnachtsdekorationen das Wasser in ein stimmungsvolles Glitzern tauchen. Von der Reichsbrücke aus startet das Schiff um 19:00 Uhr und bietet während der dreistündigen Rundfahrt unvergessliche Ausblicke auf die winterliche Donaumetropole. Dieses Zusammenspiel aus bewegender Live-Musik und der romantischen Kulisse Wiens macht die „Gospel Cruise“ zu einem besonderen Erlebnis in der Adventszeit.

Vorspeisen und Suppe

Den Auftakt des Buffets bildet eine Bauernplatte mit einer Auswahl an Schinken, Salami, Käse, frischem Gemüse und Grammeln, die herzhaft-rustikalen Genuss verspricht. Für feinere Gaumen gibt es gebeizten Lachs mit Hagebuttenmarmelade und Cherrytomaten in Pestomarinade, eine elegante Kombination von Süße und Frische. Besonders raffiniert sind die rosa gebratenen Beiried-Medaillons, die mit Trockenfrüchten in Honig und Ingwer mariniert wurden, wodurch sie ein zart-süßliches Aroma entfalten.

Die Süßkartoffel-Curry-Suppe bildet den Übergang zum Hauptgang. Ihre samtige Konsistenz und der dezente Hauch von Exotik machen sie zu einem echten Wohlfühlgericht, das sowohl Vegetarier als auch Veganer anspricht.

Hauptgänge

Die Hauptspeisen bieten eine ausgewogene Mischung aus Fleisch, Fisch und vegetarischen Optionen. Gäste können sich auf zarte Hühnerrouladen gefüllt mit Blattspinat und einer feinen Geflügelfarce freuen, begleitet von aromatischen Petersilerdäpfeln. Das gebackene Zanderfilet mit Sauce Tartar und Jasminreis steht für klassisch-winterlichen Genuss aus der österreichischen Küche.

Für Liebhaber herzhafter Gerichte gibt es Schweinefilet, sous vide gegart, serviert mit Apfel-Rotkraut und Bratenjus – eine wohlüberlegte Hommage an traditionelle Weihnachtsküche. Vegetarier werden mit einem cremigen Zucchini-Risotto, verfeinert durch Haselnüsse, verwöhnt, während die würzigen Süßkartoffelgnocchi all’Arrabbiata eine vegane Alternative bieten.

Süßer Abschluss

Das Dessertbuffet beschließt das Menü: Ein Schokoladenbrunnen mit frischem Obst sorgt für einen Hauch von Luxus, während warme Zimtschnecken mit Vanillesauce weihnachtliche Nostalgie aufleben lassen. Diese süßen Leckerbissen bieten den süßen Abschluss eines stimmungsvollen Abends auf der Donau. Hier gibt’s Tickets.

(PA/red)