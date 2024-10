Skigebiet am Schneeberg erhält neuen Bike-Park

Am Schneeberg will man sich in Sachen Freizeitangebot breiter aufstellen. Ab dem Frühjahr 2025 entsteht rund um die Sesselbahn in Losenheim im Bezirk Neunkirchen ein Bike-Park.

Eröffnung für 2026 geplant

„Sieben Downhill-Trails mit einer Gesamtstreckenlänge von 15 Kilometern werden bis zum Jahr 2028 errichtet“, blickte Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) am Mittwoch per Aussendung voraus. Die Eröffnung der ersten Strecken ist für Frühjahr 2026 vorgesehen, investiert werden insgesamt 2,6 Millionen Euro.

Talstation mit Bike-Schule

Auf Höhe der Talstation geplant ist eine eigene Kids- & Skills-Area und damit ein gesicherter Übungsplatz für den sportlichen Nachwuchs. Geben wird es auch einen Radverleih sowie eine Mountainbike-Schule mit Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene.