Wurstliebe: Das neue Food-Erlebnis in Parndorf

Alex Stranig und Gerald Brunnmayr haben mit ihrem neuen Projekt „Wurstliebe“ ein Food-Truck-Konzept im Designer-Outlet Parndorf eröffnet. Die Gastronomen, die bereits Erfahrungen mit verschiedenen Gastronomiebetrieben gesammelt haben, wollen mit ihrem modernen Ansatz Würsteln eine breitere Zielgruppe näherbringen. Das Angebot umfasst nicht nur klassische Wurstprodukte wie Sacherwürstel und Käsekrainer, sondern auch neue Variationen wie Currywurst mit hausgemachter Sauce oder scharfe Würste mit Chilimayo und Jalapenos.

„Wurstliebe“ als moderne Interpretation eines Würstelstands

„Wir möchten den traditionellen Würstelstand weiterentwickeln und etwas Neues bieten“, erklärt Gerald Brunnmayr. Unter dem Motto „Sausage & Champagne“ wird den Gästen zusätzlich die Möglichkeit geboten, die Wurstgerichte mit Champagner oder Winzersekt zu kombinieren. Die Kombination von Wurst und prickelnden Getränken soll eine andere Perspektive auf das Würstelerlebnis bieten.

Ein zentraler Bestandteil des Konzepts ist die Verwendung hochwertiger und regionaler Zutaten. „Unsere Erfahrung aus der Gastronomie zeigt, dass die Gäste zunehmend auf Qualität und Regionalität achten, auch beim Essen in Einkaufszentren“, so Alex Stranig. Die Zutaten stammen daher unter anderem aus der näheren Umgebung, wie etwa frisches Sauerteigbrot und Würste aus Niederösterreich sowie Gemüse aus dem Seewinkel.

Unternehmer-Duo mit vielfältigem Hintergrund

Gerald Brunnmayr ist ein erfahrener Gastronom, der zuvor acht Jahre für den Wiener Szene-Gastronomen Bernd Schlacher arbeitete. Zuvor sammelte er Erfahrungen in renommierten Betrieben wie dem Hotel 25 Hours, dem Restaurant Freiraum und der „Rote Wand“ in Lech am Arlberg.

Alex Stranig ist Gastro-Journalist und Autor. Neben seinem Podcast „Flaschenkinder – der Podcast“ arbeitet er als Werbesprecher und Sprechtrainer für Radio- und Fernsehsender. Bis 2022 war er Chefredakteur des Lokal-Führers „Wien Wie Es Isst“. Als Journalist schrieb er unter anderem für „Der Standard“, „Falstaff“ und „Carpe Diem“.

Gastro-Expansion

Das neue Konzept „Wurstliebe“ stellt einen weiteren Schritt in der Gastronomieexpansion der beiden Unternehmer dar. Bereits ihr Restaurant „Lia’s“, das seit 2022 im Designer-Outlet Parndorf eröffnet wurde, bietet eine Mischung aus österreichischer und internationaler Küche und hat Platz für 160 Gäste. Die Speisekarte umfasst Klassiker wie Schnitzel, vegane Gerichte wie Bowls und internationale Speisen wie Tacos und Moules Frites. Besonders beliebt sind die hausgemachten Pinsen, die aus einem 72 Stunden gereiften Sauerteig bestehen und mit verschiedenen Belägen serviert werden. Die Inneneinrichtung wurde von Derenko gestaltet, Möbel und Lampen stammen von Hans Sachs.

