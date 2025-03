Ostermärkte in Wien und Umgebung

Die Osterzeit in Wien ist nicht nur eine Feier religiöser Traditionen, sondern auch ein Fest für die Sinne. Die Stadt erblüht in vielfältigen Farben und Düften, während zahlreiche Ostermärkte ihre Pforten öffnen und Besucher aus aller Welt anlocken. Diese Märkte bieten nicht nur kunsthandwerkliche Schätze und kulinarische Köstlichkeiten, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Zu den beliebtesten Veranstaltungen zählen der Ostermarkt im Schloss Schönbrunn, der am Hof, in Hirschstetten und das Kalvarienbergfest.

Ostermarkt Schloss Schönbrunn

27. März bis 21. April 2025, täglich 10–19 Uhr

Vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses Schönbrunn erstreckt sich der Ostermarkt mit über 80 liebevoll gestalteten Ständen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr, mit verlängerten Zeiten am Freitag, Samstag und Ostersonntag bis 21:00 Uhr. Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot an regionalem Kunsthandwerk freuen, darunter Schmuck, Keramik und Holzarbeiten. Für Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen wie ein Strohlabyrinth, ein Karussell, ein Riesenrad und eine Bastelhütte. Kulinarisch werden traditionelle Ostergerichte sowie süße Spezialitäten angeboten. Ein besonderes Highlight ist das 12 Meter hohe Blumen-Osterei, das mit über 3 Tonnen echten Blumen geschmückt ist.

Ostermarkt am Hof

4. bis 21. April 2025, Mo–Do 11–20 Uhr,

Im Herzen Wiens, am historischen Platz “Am Hof”, findet vom 4. bis 21. April 2025 der Ostermarkt am Hof statt. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 11:00 bis 20:00 Uhr und Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10:00 bis 20:00 Uhr, jeweils mit Sperrstunde um 21:00 Uhr. Rund 50 Aussteller bieten hier eine Mischung aus traditionellem Kunsthandwerk und modernen Designs. Das gastronomische Angebot reicht von herzhaften Schmankerln bis zu süßen Leckereien. Zudem lädt die zentrale Mariensäule mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein.

Kalvarienbergfest

4. bis 20. April 2025, täglich 14–20 Uhr

Vom 4. bis zum 20. April 2025 verwandelt sich die Kalvarienberggasse sowie der St.-Bartholomäus-Platz im 17. Bezirk in eine lebendige Frühlingsoase. Täglich von 14:00 bis 20:00 Uhr (teilweise auch vormittags) bieten über 30 Stände traditionelles Kunsthandwerk und regionale Köstlichkeiten an. Für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachaktionen wie Eierbemalen, Kinderschminken und ein Karussell. Das Bühnenprogramm umfasst Zauberei, Kasperltheater und den Besuch des Osterhasen. Ein besonderes Highlight ist das Osterfeuer am Karsamstag mit der feierlichen Entzündung der großen Osterkerze. Die Eröffnung findet am 4. April um 17:00 Uhr statt, mit musikalischer Begleitung durch die Blasmusikkapelle des Bundesheeres.

Ostermarkt in den Blumengärten Hirschstetten

3. bis 6. und 10. bis 13. April 2025, jeweils 9–18 Uhr

Die Blumengärten Hirschstetten laden vom 3. bis zum 6. April sowie vom 10. bis zum 13. April 2025, jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr, zum Ostermarkt ein. Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen, darunter regionale Delikatessen wie Schinken, Speck, Käse und Süßspeisen. Kunstvolle Osterartikel, handbemalte Eier und liebevoll gestaltetes Selbstgemachtes werden ebenfalls angeboten. Für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderschminken und einem Karussell. Zudem können Sommerblumen selbst getopft und mit nach Hause genommen werden. Der Eintritt ist frei; bei einigen Programmpunkten kann ein geringer Unkostenbeitrag erhoben werden.

