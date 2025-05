Urban Design trifft Street Art im neuen Arcotel AQ

Mit dem Arcotel AQ hat die Wiener Hotelgruppe ihr viertes Haus in der Hauptstadt eröffnet – und gleichzeitig das Herzstück des neu entwickelten Althan Quartiers geschaffen. Direkt über dem Franz-Josefs-Bahnhof verbindet das 4-Sterne-Haus urbanes Design mit feinen Anspielungen auf Wiener Tradition: Vogelkäfig-Sessel, Kaffeehaus-Details und zeitgenössische Kunst prägen das stilvolle Interieur.

Architektur trifft Atmosphäre

Das Design stammt vom Wiener Innenarchitekturbüro destilat. Warme Erdtöne, Samtsofas und moosgrüne Akzente treffen hier auf lichtdurchflutete Räume und Werke internationaler Künstler – darunter auch der französische Street Art-Star Mr. Brainwash. Mit 157 Zimmern, vier Seminarräumen und Fitnessbereich richtet sich das Hotel sowohl an Städtereisende als auch Businessgäste.

Kulinarisch setzt das Arcotel AQ auf ein modernes Bar-Konzept: In der hauseigenen „BARbara“ gibt es Kuchen am Nachmittag, kosmopolitische Snacks und Signature Cocktails bis in die Nacht – gedacht auch für ein lokales Publikum. „Wir wollen ein Treffpunkt für Gäste und Wiener:innen sein“, so Arcotel-CEO Martin Lachout.

Zwischen Moderne und Tradition

Mit dem Arcotel AQ entsteht ein Ort, der Wiens Gegensätze spielerisch vereint: Urbanes Design trifft auf historischen Kontext, Street Art auf Wiener Geflecht, internationaler Komfort auf lokale Verankerung. Direkt am Donaukanal und in Gehdistanz zu Alsergrunder Cafés und Biedermeierfassaden gelegen, öffnet das Hotel neue Perspektiven auf das urbane Lebensgefühl Wiens.

Hoteldirektorin Rebecca Penz, gebürtige Steirerin und erfahrene Hotelmanagerin, freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Hier kann ich meine Leidenschaft als Gastgeberin voll ausleben – und unseren Gästen ein authentisches Wien abseits der Touristenpfade zeigen.“

Die feierliche Eröffnung mit Segnung durch Pater Hans Hütter ist für September 2025 geplant. Schon jetzt lädt das Hotel zu einem stilvollen Aufenthalt ein.

(PA/red)