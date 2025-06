Billa knüpft Kontakte zu lokalen Produzenten

Mit einer starken Botschaft zur Förderung regionaler Nahversorgung versammelte die BILLA Regionalitätsmesse am 3. Juni über 1.200 Teilnehmer in der Wiener Metastadt. Die Veranstaltung brachte Marktleiter, Vertriebsteams, politische Vertreter und rund 90 Produzenten aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland an einen Tisch – darunter 13 Betriebe aus der Bundeshauptstadt.

Regionale Vielfalt im Rampenlicht

Im Zentrum stand der persönliche Dialog zwischen Handel und Erzeugern. Mit dem neuen Messeformat will BILLA nicht nur bestehende Partnerschaften vertiefen, sondern auch die Möglichkeit schaffen, neue Produkte direkt vorzustellen und in den Austausch zu gehen. „Wien hat eine beeindruckende Vielfalt an regionalen Betrieben – von kleinen Manufakturen bis hin zu Traditionsunternehmen“, betonte Hamed Mohseni, BILLA-Vertriebsdirektor für Wien. Die Messe biete diesen Partner:innen die Bühne, „die sie verdienen“.

Netzwerk für die Nahversorgung

Mehr als 10.000 Lebensmittel von rund 1.500 regionalen Produzenten finden sich bereits heute in den Regalen der BILLA und BILLA PLUS Märkte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Regionalitätsmesse trage dazu bei, dieses Angebot weiter auszubauen und gleichzeitig neue Geschäftsbeziehungen zu ermöglichen. Gemeinderätin Patricia Anderle hob hervor, wie wichtig solche Formate für eine funktionierende Stadtgesellschaft seien: „Sie stärken das Vertrauen in heimische Produkte und fördern den bewussten Einkauf.“

Erweiterter Fokus auf Ostösterreich

Die Regionalitätsmesse in Wien war Teil einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe, mit der Billa den Austausch mit heimischen Produzent:innen gezielt fördert. Neben dem Wiener Termin präsentierten sich auch 55 Lieferant:innen aus Niederösterreich sowie 23 aus dem Burgenland bei eigenen Events. Gemeinsam machten die drei Messen die Vielfalt regionaler Lebensmittelbetriebe sichtbar und boten Raum für neue Partnerschaften im Lebensmitteleinzelhandel.

