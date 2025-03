Der Schrank: Geheime Speakeasy-Bar in Wien

In der Windmühlgasse 32 hat Wien mit „Der Schrank“ eine neue Speakeasy-Bar gefunden, die ihre Gäste mit einer geheimen Atmosphäre und einem exklusiven Erlebnis verführt. Hinter einer unscheinbaren Fassade verbirgt sich ein Ort, der Liebhaber kreativer Cocktails und besonderer Events anzieht. Der Zugang erfolgt nur mit vorheriger Reservierung über Instagram, und oft führt der Weg zur Bar durch eine Schranktür – doch wie genau, bleibt den Gästen selbst überlassen.

Speakeasy-Trend mit Geschichte

Das Konzept der Speakeasy-Bar, das seinen Ursprung während der Prohibition in den USA hat, lebt in „Der Schrank“ auf ganz besondere Weise weiter. In den 1920er Jahren, als Alkohol in den USA verboten war, entstanden geheime Bars, die den Gästen trotz des Verbots die Möglichkeit gaben, zu feiern und einen Drink zu genießen – oft an geheimen Orten, die nur Eingeweihte kannten. Dieser historische Charme und das Gefühl des Verborgenen und Exklusiven wurden in „Der Schrank“ geschickt aufgegriffen.

Abwechslungsreiche Events

Doch „Der Schrank“ ist mehr als nur eine klassische Cocktailbar. Regelmäßige Events wie „Bingo & Bellinis“ oder „Hackevoll Häkeln“ bieten Abwechslung und eine besondere Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre etwas Neues zu erleben. Beim Häkeln können Gäste ihre Kreativität entfalten und gleichzeitig einen Drink genießen – ganz gleich, ob Anfänger oder Profi.

Geöffnet hat die Bar Donnerstag (ab 19 Uhr) Freitag und Samstag (ab 18 Uhr).

