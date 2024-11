ÖHV plant Cyber-Security-Offensive

Mehr als 80 Prozent der Hotelbuchungen laufen mittlerweile online und das – laut Österreichischer Hotelvereinigung (ÖHV) – bei steigender Tendenz. Das zeigt ein Vergleich von Hotelvertriebsstudien von 2013 und 2023: „Bei jeder Buchung werden persönliche Daten weitergegeben, und fast immer erfolgen dabei auch Online-Transaktionen. IT-Sicherheit ist also von zentraler Bedeutung und wird immer wichtiger“, betont der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, Dr. Markus Gratzer.

Basierend auf Aussendung der ÖHV stieg die Zahl der Delikte in Österreich zwischen 2014 und 2023 sprunghaft an, von 8.966 auf 65.864: „Dieses Plus von mehr als 600% in nur zehn Jahren ist erst der Beginn einer rasanten Entwicklung. Zusätzlich wirkt Künstliche Intelligenz wie ein Turbo. Da heißt es gut gewappnet sein. Cyber-Security muss zur Top-Priorität werden“, empfiehlt Gratzer.

ÖHV weitet Schulungsangebot aus

Vier von fünf Qualitätshotels wenden in Österreich jährlich bis zu € 50.000 Euro für IT-Sicherheit auf. Gleichzeitig besteht noch einiges an Nachholbedarf, denn: Laut ÖHV setzt nicht einmal jedes zweite auf Schulungen zur Verbesserung der Sicherheitsinfrastruktur, 50 Prozent der Hotels sieht Verbesserungspotenzial beim Problembewusstsein in ihren Teams. Daher plant die ÖHV an Schulungen zur Cyber-Security ihr Angebot auszuweiten.

So informiert diese ihre Mitglieder kostenlos ab Ende November in Online-Talks über Einfallstore für Cyberkriminelle und Abwehrmechanismen, klärt über Risiken beim Zusammenspiel von lokalen Servern und der Cloud sowie zwischen Hotel und booking.com auf. Auch Notfallpläne stehen im Fokus: Was bei einem Hackerangriff zu tun ist, muss griffbereit sein, bevor alle Systeme stehen und es schnell gehen muss. Dazu kommt ein ÖHV-Webinar, damit die Teams in den Betrieben verdächtige Inhalte identifizieren und so Daten- und Imageverluste sowie hohe Kosten vermeiden.