Niederösterreich: Weinherbst vor Start

Wenn der Hochsommer sich dem Ende zuneigt, beginnt in Niederösterreich die so genannte „fünfte“ Jahreszeit: Der Weinherbst. Er erstreckt sich von Anfang September bis hinein in den November. Geprägt wird er nicht nur durch Verkostungen der jüngsten Weine oder Weintaufen. Events wie die Starnacht in der Wachau oder diverse Weinfeste warten auf die Gäste. Die Landschaft lädt zu Wanderungen und Radtouren ein. „Der Weinherbst in Niederösterreich ist mehr als nur ein Event. Er veranschaulicht das, was Niederösterreich so lebens- und liebenswert macht. Unsere Landschaft erstrahlt in goldener Farbenpracht und unsere Winzerinnen und Winzer laden die Gäste dazu ein, das herbstliche Weingeschehen hautnah zu erleben. Hunderte Veranstaltungen, von Weintaufen und Verkostungen regionaler Produkte über Winzerkirtage und Riedenwanderungen bis hin zu Kellergassenfesten, machen den Weinherbst zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Der Weinherbst in Niederösterreich, auch bekannt als fünfte Jahreszeit, bietet eine Fülle von Erlebnissen rund um den Wein, die weit über den Genuss hinausgehen. Eine einzigartige Atmosphäre wird geschaffen, die durch das vielfältige Programm der acht Weinbaugebiete erlebbar wird. Zudem können die Gäste den Weinherbst mit einem Guide in vollen Zügen genießen und auf sich wirken lassen. Die Entdeckerouten beinhalten nicht nur Rad-, Wander- und Kulinarik-Routen, sondern auch Insidertipps, die nur die Einheimischen kennen“, macht Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, Lust auf einen Besuch der Weinbaugebiete.