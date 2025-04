Espressokocher Bialetti geht an China-Investmentfonds

Der legendäre italienische Espressokocher-Hersteller Bialetti, der seit Jahren in der Krise steckt, steht vor einer Wende. Das an der Mailänder Börse notierte Unternehmen wird vom Investmentfonds Nuo Capital geschluckt, der unter chinesischer Kontrolle steht, wie Bialetti am Mittwoch in einer Presseaussendung am Mittwoch mitteilte.

Der neue Eigentümer übernimmt vom derzeitigen Mehrheitsaktionär Francesco Ranzoni eine 78,5-prozentige Beteiligung am Unternehmen. Der Wert von Bialetti wird mit 30 Mio. Euro beziffert, die Verschuldung liegt bei 124 Mio. Euro. Beim italienischen Fiskus ist die Firma mit mehreren Millionen Euro an Steuerzahlungen in Verzug. Im Zuge des Deals soll Bialetti von der Mailänder Börse genommen werden.

Espressokocher wurde 1933 von Alfonso Bialetti entwickelt

Der achteckige Espressokocher Moka wurde 1933 von Alfonso Bialetti entwickelt. Er revolutionierte die Kaffeegewohnheiten Italiens und weltweit. Das Unternehmen produziert nicht nur Espressokocher, sondern verkauft auch elektrische Kaffeemaschinen, Tassen und Kaffee sowie kleinere Küchengeräte.

“Bialetti stellt für uns eine bedeutende und wunderbare Herausforderung dar, die uns neue Wachstumsziele für eine historische Marke der italienischen Kultur und Tradition setzt”, kommentierte Tommaso Paoli, CEO von Nuo, die Vereinbarung zum Kauf von Bialetti.

Verlust halbiert

Im Jahr 2024 hat die Bialetti-Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 149,5 Mio. Euro gemeldet, 2023 waren es 141,2 Mio. Euro. Der Verlust halbierte sich im abgelaufenen Jahr von 2,2 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro.

