Wien für Amerikaner beste Stadt Europas

In der Kategorie der Metropolen mit über einer halben Million Einwohner setzte sich Wien bei den Amerikanern als beliebteste europäische Stadt im globalen Gesamt-Ranking durch. Weltweit gesehen reiht es sich auf dem 5. Platz ein. In der Leser -Bewertung der britischen Ausgabe – diese widmet sich den „Best Cities in Europe“ – belegt Wien den 3. Platz hinter Valencia und Stockholm.

Auftrag für den Tourismus

„Wiens Top-Platzierung ist Grund zur Freude, aber zugleich Auftrag für den WienTourismus, weiterhin kulturaffine und ausgabefreudige Zielgruppen anzusprechen. Auch im Leser-Ranking der besten Luxushotels finden sich Wiens High-End-Angebote wieder – eine große Auszeichnung für die gesamte Destination, erklärt Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Wiens Hotels absolut top

So ist in den USA etwa das „Rosewood Vienna“ in der Region „Zentral- und Südeuropa“ Erstplatzierter, auch das „Hotel Imperial“, „Hotel Sacher Wien“ und „The Amauris Vienna“ befinden sich in den Top 10. Die USA sind Wiens nächtigungsstärkster Fernmarkt, zugleich die dominante Nation, was die Umsatzentwicklung in der gehobenen Hotellerie betrifft. Rund eine halbe Million US-Nächtigungen (473.000) wurden allein im ersten Halbjahr 2024 in Wien gezählt, 340.000 aus dem Vereinigten Königreich.

45 Mio. Euro Umsatz

Im selben Zeitraum wurde ein Netto-Nächtigungsumsatz von rund 45 Millionen Euro (USA) bzw. 26 Millionen Euro (UK) in Wiens Beherbergungsbetrieben erwirtschaftet – eine Steigerung um jeweils ein Fünftel zum Jahr 2023. Im Bereich der Luxushotellerie-Umsätze liegen die USA in Wien sogar auf dem ersten Platz aller Nationen.