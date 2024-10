Wien. Bekannt aus Film und Fernsehen

Durch die „Vienna Film Incentive“ werden Filmproduktionen in Wien mit einem 2-Millionen-Euro-Topf gefördert. Durch die Investition in den Drehstandort Wien erwarten sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und der WienTourismus ökonomischen Mehrwert für die Donaumetropole.

Jeder 10. Gast wegen eines Films in Wien

„Bewegtbild gehört zum Kanon der Imagebildung einer Destination. Das ‚Vienna Film Incentive‘ bietet uns zusätzlich zur klassischen Marketing-Kommunikation ein zielsicheres Instrument, das auf die Steigerung der internationalen Wahrnehmung Wiens abzielt“, behauptet der WienTourismus. Dieser meint weiter: „Besondere Relevanz hat dies vor allem bei der Erschließung von Fernmärkten, wo wir Bekanntheitsgrad und Imagefaktor Wiens über den Hebel der Populärkultur noch weiter steigern wollen.“

Die Bekanntheit Wiens durch Hollywood-Produktionen soll zum einen die Entscheidungsfindung Reisewilliger zu Gunsten der Bundeshauptstadt fördern. Laut dem Brüsseler Marktforschungsunternehmens TCI-Research ließen im Zeitraum 2017 bis 2019 rund 100 Millionen international Reisende ihrer Entscheidung durch Filme beeinflussen. Die Analyse ergab, dass rund jeder 10. Besucher, hauptsächlich aufgrund eines Filmes für eine Reise nach Wien kam.

Hollywood in Wiens Kanalisation

Zum anderen sieht man die Produktionen selbst als lokalen Wirtschaftsfaktor. „Wien als Drehort bedeutet Aufträge für die lokale Wirtschaft, standortwirksame Aufwendungen für Nächtigungen oder die Verpflegung der Filmteams und zahlt langfristig auch in die touristische Attraktivität der Stadt ein.“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Eine halbe Million aus dem Fördertopf ist eigens Produktionen in Wien vorbehalten.

Neben österreichischen Produktionen wie momentan Very Best Ager mit Iris Berben und Heiner Lauterbach findet auch Hollywood regelmäßig ins Wiener Becken. Anfang dieses Jahres drehten die Hollywood-Größen Regisseur Guy Ritchie und Oscarpreisträgerin Natalie Portman in der Nationalbibliothek, am Heldenplatz, am Schwarzenbergplatz, im Hotel Imperial und sogar in der Kanalisation. Und auch Netflix hat gefallen an Wien gefunden. Produktionen wie The Recruit, Crooks und Fountain of Youth wurden teils in der Donaumetropole gedreht.