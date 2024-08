Wien: 10 Millionen Nächtigungen

Das legen die jüngsten Zahlen des Wien Tourismus nahe. Demnach zählte man vom Jänner bis zum Juli 10,04 Mio. Nächtigungen, was einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht. Damit konnten die Betriebe 588,541 Mio. Euro erwirtschaften. Ein sattes Plus um 15 Prozent. Die Zimmerauslastung lag dabei bei rund 66 Prozent, die Bettenauslastung bei 51,1 Prozent.

Allein im Juli zählte man 1,749 Mio. Nächtigungen, ein Plus von 1 Prozent. Die Zimmerauslastung lag bei rund 76 Prozent, jene der Betten bei 59,5 Prozent.

Weniger Deutsche, mehr Amerikaner

Die Liste der Top-10-Märkte im Juli führte traditionell Deutschland mit 326.000 Übernachtungen an. Das bedeutet allerdings ein Minus von acht Prozent. Bei den Österreichern war mit 249.000 Übernachtungen ein Minus von 7 Prozent zu spüren. Dafür waren die Gäste aus den USA mit 144.000 Übernachtungen und damit einem Plus von 24 Prozent wieder stark vertreten. Dahinter folgen Italien mit 71.000 Nächtigungen (+12 Prozent), Großbritannien (70.000; +13 Prozent), Spanien (58.000; +2 Prozent), Polen (56.000; +1 Prozent), China (46.000; +129 Prozent), Frankreich (45.000; -1 Prozent) und die Schweiz (39.000; +8 Prozent).

Der aktuelle Netto-Nächtigungsumsatz von Juni betrug 142,822 Mio Euro. Ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.