Wer erfindet neuen Schmarrn?

Der Kaiserschmarren – ein klassisches Gericht der österreichischen Küche – erhält im Rahmen eines neuen Wettbewerbs eine moderne Auffrischung. In Zusammenarbeit mit Amazon Prime ruft der Verband der Köche Österreichs junge Talente dazu auf, ihre eigene Neuinterpretation des beliebten Schmarrens zu entwickeln. Ziel des Wettbewerbs ist es, das Potential dieses traditionellen Gerichts auszuschöpfen und es auf internationalem Niveau neu zu erfinden.

Innovation trifft Tradition

Der „Prime Kaiserschmarren-Wettbewerb“ lädt alle angehenden Köchinnen und Köche sowie Kochbegeisterte dazu ein, ihre kreativen Ideen einzureichen. Es sind keine Grenzen gesetzt – ob klassisch süß oder mutig pikant, die Teilnehmer können ihre Variationen unter Verwendung heimischer Zutaten gestalten. Der Wettbewerb startet am 21. März 2025, und die Anmeldung ist bis zum 22. April 2025 unter vko.at/prime-kaiserschmarren möglich.

Die besten Rezepte werden in Landesausscheidungen bewertet, bevor die finale Präsentation im Juni vor einer prominenten Jury aus Gastronomie-Experten und Medienpersönlichkeiten stattfindet. Für den Gewinner oder die Gewinnerin wartet nicht nur ein wertvoller Preis, sondern auch die Chance, das neu interpretierte Gericht in die internationale Gastronomieszene einzuführen.

Woher der Schmarrn?

Der Kaiserschmarrn, ein traditionelles österreichisches Gericht, hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert und wird oft mit der Geschichte des österreichischen Kaiserhofs in Verbindung gebracht. Laut einer bekannten Legende soll der Kaiserschmarrn ursprünglich als misslungene Mahlzeit für Kaiser Franz Joseph I. entstanden sein, der das unvollständige Gericht jedoch so schätzte, dass es seinen Weg auf die königlichen Menüs fand. Heute ist der Kaiserschmarrn ein fester Bestandteil der österreichischen Küche und gilt als kulinarisches Symbol des Landes.

Internationales Jury-Team

Die prominente Jury des Wettbewerbs setzt sich aus renommierten Experten zusammen. Sternekoch Eduard Frauneder, der das Gericht im Sommer in seinem Restaurant in New York City anbieten möchte, zeigt sich begeistert: „Der Kaiserschmarren ist ein wahres Meisterstück der österreichischen Küche, und ich bin gespannt, wie die nächste Generation ihn neu interpretieren wird.“ Auch Gastronom Thomas Figlmüller ist als Jury-Mitglied mit von der Partie und betont die Bedeutung der Förderung junger Kochtalente.

