Tourismusschule MODUL hilft am Valentinstag

Die Tourismusschule MODUL verbindet Bildung mit Praxis und sozialem Engagement: Am 14. und 15. Februar 2025 verwandeln die Schüler das Hotel Savoyen Vienna in das „Theaterhotel“ und organisieren zwei hochkarätige Charity-Konzerte. Der Erlös unterstützt das Entwicklungshilfeprojekt „Stein auf Stein“, das ausgegrenzten Yanadi-Familien in Indien ein eigenes Zuhause ermöglicht.

Kulinarik trifft Kultur – ein Valentinstagsprojekt mit Sinn

Erstmals übernimmt das MODUL-Team die vollständige Organisation des Events, von der Vermarktung bis zur Durchführung. „Wir freuen uns sehr, das größte Schul-Charity-Event Österreichs zu organisieren“, erklärt Direktor Werner Schnabl. „Die Schüler setzen ihr Wissen aus den Bereichen Eventmanagement, Marketing und Gastronomie in der Praxis um – und das für einen guten Zweck.“

Das „Theaterhotel“ bietet an zwei Tagen ein außergewöhnliches Programm:

Am 14. Februar um 19 Uhr treten Die Strottern und das Velvet Elevator Orchester auf, begleitet von Getränken und Brötchen, serviert von MODUL-Schülern.

treten Die Strottern und das Velvet Elevator Orchester auf, begleitet von Getränken und Brötchen, serviert von MODUL-Schülern. Am 15. Februar um 11 Uhr findet eine Matinee mit Michael Dangl, Christoph Pauli und Maria Köstinger statt, bei der die Schüler ein hochwertiges 4-Gänge-Lunch-Menü zubereiten.

Tickets sind ab sofort unter www.dastheaterhotel.at erhältlich.

Praxisnahes Lernen im Hotelbetrieb

Das Projekt bietet den Schülern eine einmalige Gelegenheit, ihre Ausbildung in die Praxis umzusetzen. Das Team um Schülerleiter Leopold Blazek koordiniert Marketing, Kartenverkauf, Eventabläufe und die ÖkoEvent-Zertifizierung. Unter Anleitung erfahrener Lehrkräfte – darunter Didier El Senosy für Kulinarik und Jennifer Krutzler für die Künstlerbetreuung – sammeln die Schüler wertvolle Erfahrungen im Veranstaltungsmanagement.

Charity mit nachhaltiger Wirkung

Jeder Ticketverkauf unterstützt das Projekt „Stein auf Stein“ des Entwicklungshilfeklubs. Ziel ist es, durch den Event-Erlös mehrere Häuser für Familien in Indien zu finanzieren. Ein Haus kostet 2.500 Euro – jeder Beitrag zählt.

MODUL – Tourismusbildung mit Tradition

Die Tourismusschulen MODUL, gegründet 1908, gehören zu den international führenden Ausbildungszentren für Tourismus. Mit ihrer praxisnahen Ausbildung und modernen Infrastruktur am Bildungscampus der WK Wien bereiten sie jährlich rund 500 Schüler auf Karrieren in Hotellerie, Gastronomie und Eventmanagement vor.

Ein außergewöhnliches Projekt, das Kulinarik, Kultur und soziales Engagement verbindet – und einmal mehr zeigt, wie praxisorientierte Ausbildung in der Tourismusbranche aussehen kann.

(PA/red)